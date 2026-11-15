Kleopatra Sandoval pide piso parejo a Morena en proceso interno de Zapopan

La militante de Morena, Kleopatra Sandoval Díaz, pidió que el partido garantice piso parejo para todos los participantes en el proceso interno mediante el cual se elegirá a quien coordinará los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación en Zapopan, rumbo a las elecciones de 2027.

En entrevista, señaló que el partido está a unos días de iniciar las encuestas para definir a su coordinador o coordinadora en el municipio. Indicó que, de acuerdo con la información que tiene, alrededor de 28 personas se registraron para participar, aunque ella identifica entre ocho y diez perfiles.

Sandoval manifestó su confianza en que el procedimiento se desarrolle con condiciones equitativas para quienes buscan encabezar el proyecto, y consideró que después de las encuestas habrá un filtro para definir a los perfiles que continúen en la contienda interna.

“Ya estamos a unos días de que empiecen las encuestas, esto se va a designar por encuestas que vienen a ser a lo que yo me inscribí, que es a la coordinación de los trabajos de la defensa de la Cuarta Transformación en Zapopan. Y ya estamos a unos días de que empiece esta encuesta que empieza a circular con los militantes de Morena; es así como se va a elegir o designar al próximo coordinador de Zapopan y de los demás municipios de aquí del estado”, dijo.

La entrevistada, quien anteriormente participó en el Partido Verde y ahora milita en Morena, también expresó su expectativa de que una mujer encabece el proyecto político en Zapopan, municipio que hasta ahora no ha tenido una presidenta municipal. Sin embargo, reconoció que el criterio de género todavía no está definido para esta demarcación, por lo que el proceso permanece abierto para hombres y mujeres.

“Parece ser que hay alrededor de 28 que se registraron en Zapopan y, como sabemos, Morena está creciendo mucho. Por eso mismo abre esta oportunidad para que todos los que consideren que puedan representar, en este caso, al municipio de Zapopan, así lo hagan. Obviamente, después de esto habrá un filtro y seguramente nos quedaremos los que hemos trabajado y los que de corazón hemos estado con el sector más popular de nuestro municipio”, explica.

Kleopatra Sandoval sostuvo que lleva aproximadamente cuatro años recorriendo colonias de Zapopan, principalmente las ubicadas en las zonas periféricas y con mayores carencias. Mencionó entre ellas La Higuera, Arenales y Las Mesas, donde dijo haber mantenido contacto con vecinos y liderazgos comunitarios.

Además de la disputa interna de Morena, cuestionó las condiciones de infraestructura y servicios públicos que enfrentan estas comunidades, particularmente por la falta de agua potable, alumbrado, pavimentación y espacios públicos. Consideró que las desigualdades entre las zonas del municipio se reflejan también en el acceso al agua, una problemática que, afirmó, afecta principalmente a las familias de menores recursos.