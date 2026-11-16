Spiritual urgente: Razón

Lo veo vestido (qué pena), usa una playera holgada y un short gris oscuro, cruzada en su pecho lleva una maleta de lona, mira a sus amigos frente a él (pero separados por varios metros, en los que cabe una serie de vestidores y un par de regaderas) se despide de ellos con el clásico gesto de decir adiós, luego los señala y se ríe; su amiga responde con el mismo gesto, pero el otro, un joven como él, hace una especie de figura propia de las bailarinas de ballet, centro mi atención en el otro joven que le hace una seña grosera sin dejar de reír, luego vuelve a señalarlos y finalmente hace la forma de un corazón uniendo sus dos manos por encima de su cabeza y se va, lo pierdo de vista una vez que pasa por la puerta de cristal hacia el brillante mediodía.

Seguimos algunos dentro de la alberca, probamos cuánto tiempo se puede nadar muy cerca del piso, emergemos y nos da por pensar que esa sensación al respirar apenas saliendo del fondo, puede ser similar a lo sentido por el primer ser que empezó a ser anfibio.

El agua no está del todo fría, pica en lo profundo de la nariz si hacemos círculos dentro tomando como eje nuestra cabeza, o si intentamos dar una vuelta completa y al mismo tiempo impulsarnos con los pies en la orilla de la alberca para no detener el nado una vez que hemos recorrido la distancia de una a otra de sus paredes.

Hoy hemos visto a varios hacer ejercicios fuera y luego lanzarse como si ya estuvieran en alguna competencia.

Los guardavidas, reconocibles por sus playeras amarillas y el silbato colgando de un cordel al pecho, son los pincha discos; hoy nos hicieron recordar a los llamados sonideros de otras latitudes, otras veces nos llevan a lejanas épocas de nuestras vidas, o nos hacen inventar recuerdos no vividos, todo ello sólo con su selección musical.

Ha pasado por mi mente fingir que me ahogo para verlos en acción, pero supongo que luego del rescate me prohibirán la entrada, así que desisto del plan dada su flagrante inconveniencia.

Sé que no mutaré en ningún tipo de pez o bestia primigenia por más tiempo que pase bajo el agua, sin embargo, sí que soy distinta aquí a la que camina sobre asfalto; es por esa sensación que vuelvo siempre, también porque nadar es lo más parecido a volar que conozco.