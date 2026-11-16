Abandonan rifle de fabricación casera en el Parque Luis Quintanar

El destacamento de vigilancia que mantiene la Policía de Jalisco en el Parque Luis Quintanar y sus alrededores llevó al aseguramiento de un rifle de asalto de fabricación casera, abandonado dentro de una bolsa en ese espacio público situado en los límites de Guadalajara y Tonalá.

La Secretaría de Seguridad Jalisco informó que oficiales del Escuadrón Motorizado Jaguares realizaban su recorrido de vigilancia ordinario en la zona del que antiguamente fue conocido como Parque de La Solidaridad, cuando una mujer los abordó en el cruce de Patria y Avenida San Gaspar.

La ciudadana les alertó que cuando se encontraba en el parque detectó a una persona con actitud nerviosa, quien habría dejado una bolsa y luego corrió, por lo que los oficiales la acompañaron de inmediato para que les señalara el punto del hallazgo y hacer una revisión.

En el lugar detectaron una bolsa de tela en color negro localizada entre la maleza, junto a una luminaria a un costado del camino.

Al aproximarse para inspeccionarla, los uniformados encontraron un arma de fuego larga de fabricación artesanal, con dos cargadores vacíos y cuatro cartuchos calibre 7.62.

Los oficiales pidieron mando y conducción a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, quien solicitó el aseguramiento y traslado a las instalaciones de la Delegación estatal, para integrar una carpeta de investigación por el hallazgo.