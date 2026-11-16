Recapturan a bandidos que asaltaban a estudiantes de la UdeG

Presuntos asaltantes de alumnos de preparatoria de la UdeG

La Fiscalía de Jalisco informó que un par de hombres fueron recapturados y vinculados a proceso señalados por presuntamente asaltar a estudiantes de una preparatoria de la Universidad de Guadalajara en dos hechos diferentes cometidos el mismo día.

Los robos con violencia que se les imputan a Geovanni Michell “N” y Enrique “N”, se suscitaron el 19 de febrero de este año en las colonias La Penal y Revolución, en Guadalajara.

El primer hecho fue perpetrado cuando ambos individuos se acercaron a bordo de una motocicleta a tres estudiantes de bachillerato que se encontraban afuera de un negocio en la Colonia La Penal, para amenazarlos con un cuchillo, robarles sus pertenencias y luego darse a la huida.

El segundo robo se registró momentos después en calles de la Colonia Revolución, en agravio de otra estudiante de la misma preparatoria, sin embargo, policías municipales fueron alertados por la víctima, quien les indicó que ambos sujetos la amagaron y le arrebataron su teléfono celular.

Los agentes preventivos interceptaron a los señalados y les incautaron una motocicleta marca Yamaha tipo Crypton modelo 2017 y un cuchillo de cocina presuntamente utilizado en los atracos, así como tres teléfonos celulares de la marca Apple modelo iPhone 16 y uno más de la marca Motorola.

LOS ATRAPAN DE NUEVO

Por esos actos delictivos, el Ministerio Público abrió dos carpetas de investigación, una por cada caso. Respecto al primer hecho, los señalados enfrentaron proceso penal, pero un juez determinó que siguieran su proceso en libertad, a pesar de las agravantes de haber cometido el atraco con lujo de violencia.

Por el segundo hecho, se obtuvo una orden de aprehensión para llevarlos nuevamente ante un juzgado casi nueve meses después de la fecha del delito.

Ahora sí, el juez al que le tocó conocer del asunto decidió vincularlos a proceso por el delito de robo calificado y mantenerlos en prisión preventiva oficiosa por un año, como medida cautelar mientras avanzan las investigaciones hacia la obtención de una sentencia.

El plazo para las investigaciones complementarias se fijó en tres meses.

La Fiscalía indicó que apeló la resolución de un juez que determinó dejar libre a los presuntos delincuentes por el primero de los asaltos.

La dependencia no aclaró a qué preparatoria pertenecen los estudiantes agraviados.