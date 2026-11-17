Cinco puntos carreteros de Jalisco fueron bloqueados este martes por parte de agroproductores quienes exigen al Gobierno Federal que cubra los pagos pendientes y el cumplimiento de acuerdos con su gremio.

Uno de los bloqueos se dio en la Carretera Guadalajara-Nogales, en la Venta del Astillero, en donde están bloqueados ambos sentidos.

También se cerró la Carretera Guadalajara-Colima en el kilómetro 40, dentro del municipio de Acatlán de Juárez.

Se reportan además bloqueos en las casetas de Ocotlán y Tepatitlán y en la Carretera La Barca-Atotonilco.

Los productores agropecuarios utilizan sus tractores para bloquear las carreteras y habían dicho que no liberarán las vías hasta que tenga respuesta por parte de las autoridades.

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PIDE PRIVILEGIAR EL DIÁLOGO

La secretaria de Gobernación de la administración federal, Rosa Icela Rodríguez, dijo que se dará seguimiento a las exigencias de los productores y aseguró que el Gobierno Federal tiene abierto el diálogo en forma permanente y llamó a evitar los bloqueos que se dan en por lo menos otros cuatro estados aparte de Jalisco.

Sin embargo, los agricultores aseguran que después de casi un año de los acuerdos tomados con las autoridades, no les han cumplido.