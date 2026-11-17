Proyecto contempla sustituir mototaxis con autos eléctricos fabricados en México

La Secretaría de Transporte (SETRAN) perteneciente al Gobierno de Jalisco aseguró que está avanzando en el análisis para incorporar vehículos eléctricos Olinia al servicio de transporte comunitario, conocido también como “transporte de última milla”.

La dependencia resaltó que el proyecto busca mejorar las condiciones de seguridad vial tanto de pasajeros como de conductores.

Agregó que ya se realizan mesas de trabajo con representantes de la empresa que lanzará los primeros autos minieléctricos hechos en México, y con los representantes del Gobierno Federal, para conocer las características operativas de las unidades, sus ciclos de carga, autonomía, necesidades de mantenimiento e infraestructura requerida para su funcionamiento.

“La evaluación también contempla la capacidad de estos vehículos para atender la demanda del servicio, particularmente en municipios del interior del estado y zonas periféricas del Área Metropolitana de Guadalajara”, expuso la SETRAN.

Dijo que se busca realizar una prueba piloto en el polígono de la zona de Fresnos, en Tlajomulco de Zúñiga, en donde actualmente operan alrededor de 25 mototaxis.

Explicó que comprobarse su viabilidad, el modelo podría extenderse a otros puntos donde se requiere transporte comunitario; así, Jalisco avanzaría en la incorporación de alternativas de movilidad eléctrica al servicio de transporte público, con beneficios potenciales para el medio ambiente y la seguridad de las personas usuarias.

Los municipios identificados con necesidades de transporte comunitario en el Área Metropolitana de Guadalajara son San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan, donde se distribuyen 66 polígonos: cuatro en Tlaquepaque, 30 en Tlajomulco, 12 en Tonalá y 20 en Zapopan.

La incorporación de estas unidades deberá cumplir con la normatividad vigente. En noviembre de 2023 se publicó la norma técnica para el servicio de Transporte Comunitario, que establece el uso de vehículos de dos ejes y cuatro neumáticos.

El Gobierno de Jalisco indicó que continuará con los análisis técnicos y operativos para determinar la factibilidad de este proyecto y avanzar hacia opciones de movilidad más seguras y sustentables.