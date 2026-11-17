Juan Carlos Flores informó que se trabajará con diputados para regular uso de pantallas en las aulas.

La sesión de Glosa del Congreso convocada para revisar el trabajo de la Secretaría de Educación, se suspendió cuando habían transcurrido dos horas con 15 minutos, ya que varios legisladores se salieron del salón de Sesiones y había únicamente presentes 18 de 38 diputados, cuando debe estar presente por lo menos 20 diputados.

A las 15 horas con 47 minutos, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Enrique Velázquez González, interrumpió la intervención en tribuna del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien estaba respondiendo a varias preguntas que le hizo la diputada de Morena, Candelaria Ochoa.

“Secretario, discúlpeme que lo interrumpa, permítame por favor, lamento muchísimo la falta de respeto, me voy a tener que ver en la necesidad de suspenderla”, dijo el legislador al titular de la Secretaría de Educación.

Al momento de que se canceló la sesión, no estaban presentes los coordinadores parlamentarios de MC, José Luis Tostado; de Morena, Miguel de la Rosa; y del PAN, Julio Hurtado. De la bancada de Morena únicamente había tres legisladores: Candelaria Ochoa, Norma López y Alejandro Barragán, mientras de que de MC solo estaban presentes seis de los 11 integrantes de ese grupo parlamentario.

Previo a ese momento, la diputada Mariana Casillas, señaló que la Secretaría de Educación presume cifras, sin embargo, hay indicadores preocupantes: de cada 100 estudiantes que empiezan la primaria apenas 33 concluyen una licenciatura en Jalisco.

Añadió que la desigualdad social también se manifiesta en la educación pública.

“Y mientras el gobierno siga confundiendo los anuncios con la realidad, esas desigualdades seguirán reproduciéndose generación tras generación. Queremos una educación pública capaz de abrir caminos que hoy permanecen cerrados para millones de familias trabajadoras, unas escuelas donde el futuro de una niña no esté decidido por el lugar en que nació, ni por el dinero que tienen sus padres”, expresó Casillas.

La Secretaría de Educación dio a conocer indicadores de mejora. En educación primaria la eficiencia terminal es de 95.8%, en secundaria pasó de 83.3% a 89% y el mayor avance se registró en bachillerato donde se incrementó la eficiencia terminal en 12.6%. Hoy ocho de cada diez jóvenes que concluyen oportunamente sus estudios lo hacen con la preparación necesaria, aseguró el funcionario.

En el año reciente se destinaron más de 13 mil millones de pesos en la renovación de 1.120 escuelas en las 12 regiones de Jalisco.

“Una escuela digna no es un privilegio, es una condición indispensable para aprender. La otra idea es que estamos renovando las formas de enseñar a aprender, vivimos una transformación tecnológica sin precedentes y la escuela no puede permanecer al margen”, enfatizó Flores Miramontes.

En entrevista tras la cancelación de la sesión, el secretario de Educación lamentó que por la ausencia de diputados se haya tenido que interrumpir el ejercicio de rendición de cuentas al que se le convocó.

“Me parece que la atención que le debemos dar todos a la educación es fundamental. Estamos en un momento de la historia -y no exagero- de la humanidad, donde si algo tenemos que cuidar es la educación. Los legisladores que participaron por sus preguntas, por su profundidad, me parece que sí lo hicieron, pero es una pena que, a media sesión, o un poquito más de la mitad hayamos perdido el quórum”, finalizó.

Flores Miramontes resaltó el trabajo que hacen en forma cotidiana 102 mil docentes para atender a 1.9 millones de estudiantes desde educación básica hasta educación media superior.