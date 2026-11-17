Fernando Méndez, vicepresidente de Recursos Humanos de Cemex Cemex firma Manifiesto por la Inclusión Laboral

Cemex firmó el Manifiesto por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, un documento que reafirma el compromiso empresarial de integrar a todas las personas en los procesos productivos, reconocer la diversidad de sus colaboradores y contribuir al desarrollo integral del país.

El Manifiesto fue impulsado por Éntrale, alianza por la inclusión laboral de personas con discapacidad e iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios, que busca sumar voluntades, conectar oportunidades y cambiar paradigmas para favorecer la inclusión laboral en México.

Desde hace décadas, Cemex mantiene una política de inclusión total, por lo que se sumó a la firma del documento durante una ceremonia realizada en el Museo del Cárcamo de Dolores, en la que participaron más de 100 directores generales de distintas compañías.

Fernando Méndez, vicepresidente de Recursos Humanos de Cemex México, acudió en representación de la empresa y fue el encargado de firmar el manifiesto.

Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, destacó que la compañía comparte los principios de esta iniciativa y la importancia de reconocer las capacidades de todas las personas.

“Compartimos de manera plena este Manifiesto, porque tenemos la firme convicción de construir una sociedad que reconoce el talento de todas las personas, y hemos comprobado que la diversidad nos enriquece y fortalece”, expresó.

A 120 años de su creación, Cemex continúa respaldando iniciativas incluyentes que buscan promover la equidad y el desarrollo de las personas y las comunidades.