Un total de 208 productores ladrilleros de Tlajomulco recibieron herramientas de trabajo por parte del Gobierno municipal, como apoyo para las labores de elaboración de ladrillo y otros productos de barro.

La entrega se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Centro Administrativo Tlajomulco (CAT). Cada beneficiario recibió una carretilla y dos palas, con las que podrá realizar distintas tareas del proceso productivo.

Durante el acto, la síndica municipal, Thania Morales Rodríguez, reconoció la importancia de esta actividad para la economía y la identidad del municipio, al tratarse de un oficio que se ha transmitido entre generaciones.

“Será un compromiso seguir apoyándolos con estas herramientas que entendemos que son sumamente importantes para el desarrollo de sus labores”, afirmó.

Morales Rodríguez también destacó la presencia del ladrillo en la historia y la arquitectura de Tlajomulco, incluso en los nuevos edificios que construye el gobierno municipal, donde se ha incorporado este material desde el diseño arquitectónico.

La producción artesanal de ladrillo, teja y otros artículos de barro continúa siendo una fuente de ingresos para numerosas familias del municipio. El apoyo entregado busca facilitar las tareas cotidianas de los productores y contribuir a que mantengan esta actividad.