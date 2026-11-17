El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, adelantó que en 2028 presentará una iniciativa de ley para establecer un presupuesto constitucional destinado al agua, con el que se garantice que un porcentaje de los recursos estatales se asigne obligatoriamente a infraestructura y servicios hídricos.

Durante una visita a la Planta Potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle, donde se reunió con vecinos, el mandatario explicó que la propuesta busca evitar que vuelvan a presentarse situaciones como la crisis de agua sucia y los problemas de desabasto que han afectado a distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Lemus reconoció que, aunque considera viable establecer un presupuesto constitucional para este rubro, no fue posible incorporarlo en los presupuestos de 2026 ni de 2027, debido a que su administración tiene comprometidos 10 mil 500 millones de pesos en obras para atender la problemática del agua.

El gobernador argumentó que establecer desde ahora un porcentaje obligatorio habría limitado la capacidad de inversión para los proyectos que ya están en marcha, pues, de acuerdo con sus cálculos, únicamente habría permitido destinar alrededor de dos mil millones de pesos.

“Yo creo en la viabilidad de un presupuesto constitucional para el agua, es decir, que se establezca un porcentaje del presupuesto del Estado para que obligatoriamente se vaya a temas de agua, para fortalecer al SIAPA, para fortalecer a la Comisión Estatal del Agua, para que se hagan las obras pertinentes”, señaló.

Lemus reconoció que para concretar las inversiones hídricas su gobierno tuvo que recortar recursos de otros rubros y aseguró que actualmente la administración está concentrada en atender la contingencia y destinar los recursos disponibles.