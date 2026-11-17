El proyecto de Presupuesto de Egresos de San Pedro Tlaquepaque para 2027 asciende a 4 mil 8 millones 326 mil 906 pesos y contempla destinar cerca de mil millones de pesos a obra pública e infraestructura.

La propuesta avanzó en su proceso de aprobación luego de que la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto avalara el dictamen correspondiente.

Además de los recursos para obra, el proyecto considera partidas para fortalecer los servicios municipales y mejorar la capacidad operativa del Gobierno local, aunque todavía no se han detallado los montos específicos asignados a cada rubro.

El dictamen deberá presentarse ante el pleno del Ayuntamiento, donde las y los regidores podrán analizarlo y someterlo a votación. Por ahora, se trata de una propuesta y no de un presupuesto aprobado en definitiva.