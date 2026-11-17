Luego de que los productores firmaran un acuerdo con autoridades federales, quienes se comprometieron a instalar mesas de diálogo y cumplir en los próximos días con pagos pendientes, fueron liberados los puntos en carreteras de Jalisco que habían sido bloqueados desde la mañana de este martes.

El conflicto concluyó a las 19:30 horas y trascendió que como parte los acordado con el Gobierno Federal, los agroproductores podrán recibir un apoyo de 950 pesos por tonelada.

En Jalisco -pues también hubo cierres en otros estados de la República- fueron afectados cinco puntos carreteros de Jalisco.

Uno de los bloqueos se dio en la Carretera Guadalajara-Nogales, en la Venta del Astillero, en donde están bloqueados ambos sentidos.

También se cerró la Carretera Guadalajara-Colima en el kilómetro 40, dentro del municipio de Acatlán de Juárez.

Se reportaron además bloqueos en las casetas de Ocotlán y Tepatitlán y en la Carretera La Barca-Atotonilco.

Los productores agropecuarios utilizaron sus tractores para bloquear las carreteras y habían dicho que no liberarían las vías hasta que tenga respuesta por parte de las autoridades.

El cierre de las carreteras provocó grandes congestionamientos y retrasos para los automovilistas y camioneros.