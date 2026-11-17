Centro Escolar Lázaro Cárdenas, localizado en la calle Obregón, al oriente de Guadalajara.

Entre los proyectos prioritarios de la Secretaría de Educación para 2027 está ampliar el programa de Escuelas de Tiempo Completo, con recursos propios, ya que, de la federación, el programa La Escuela es Nuestra no otorga recursos suficientes para ello.

El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, dijo que se busca mantener el incremento salarial a los maestros, que se calcula deberá ser de 10% para 2027, fortalecer la enseñanza del inglés y la formación de docentes para prevenir casos de violencia escolar y uso de tecnologías.

Tales programas forman parte de los proyectos que tiene la Secretaría de Educación en el Presupuesto Estatal 2027.

“Queremos crecer las escuelas de tiempo completo, queremos que cada vez más familias puedan tener a sus hijos en jornada ampliada. Seguir con el tema de música, ya hicimos una compra muy importante de instrumentos, pero necesitamos que los maestros de música puedan ser contratados que son figuras educativas que no vienen en el criterio nacional y que tenemos que darle suficiencia local”, dijo.

La idea es que, de las 35 escuelas de tiempo completo, el programa se amplíe a 50, por lo menos.

“Tenemos 35 escuelas de tiempo completo, queremos llegar a 50 o más, hasta donde el presupuesto nos lleve, así que esperemos que haya buenas noticias en las próximas semanas. Del programa La Escuela es Nuestra, en teoría sí se podría utilizar, el tema es el monto, es que el decir que el gobierno federal da recurso para las escuelas y que lo usen los padres, no suena mal, el tema es el monto. Les dicen que ese monto tiene que alcanzarles para tres cosas: infraestructura, equipamiento y tiempo completo. El programa empezó enviando 150 mil pesos y ha ido creciendo hasta 600 mil pesos y en educación media superior es un millón”, indicó.

Esas cifras no son suficientes para sostener un plantel de jornada ampliada, afirmó el funcionario estatal.