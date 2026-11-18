Guadalajara registró una reducción de 12 por ciento en los delitos de alto impacto durante los primeros 10 meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras de la Fiscalía del Estado. El resultado forma parte de la estrategia municipal La Ciudad Que Te Cuida, que contempla acciones de seguridad, prevención y participación ciudadana.

Entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron 4 mil 261 carpetas de investigación por delitos de alto impacto, frente a las 4 mil 830 registradas durante 2025. La disminución considera homicidio doloso y distintos tipos de robo: a bancos, cuentahabientes, negocios, personas, vehículos, casa habitación y motocicletas.

Detenciones durante octubre

Como parte de las acciones de seguridad, durante octubre de 2026 se detuvo a mil 159 personas en el municipio. De esta cifra, 953 fueron por faltas administrativas y 206 por la comisión de algún delito.

Entre las detenciones relacionadas con delitos destacan 27 por robo de motocicletas, 20 por portación de armas de fuego, 11 por robo a persona y 10 por robo a negocio.

Prevención y participación vecinal

La estrategia también contempla el trabajo preventivo y la cercanía con la población. Durante la actual administración, la Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención Social y Atención a Víctimas ha realizado mil 992 reuniones vecinales en 432 colonias.

A estas acciones se suma la impartición de talleres de prevención en 680 escuelas y 375 empresas o instituciones, además de la integración de 485 chats vecinales, 54 correspondientes a corredores comerciales y 10 en planteles educativos.

Una estrategia integral

La Ciudad Que Te Cuida involucra a las distintas áreas del Gobierno de Guadalajara y está organizada en cuatro pilares: policía y proximidad, servicios públicos, política social y de cuidados, y corresponsabilidad.

Este último componente busca fortalecer la participación de la ciudadanía en las acciones de prevención y seguridad, mediante la colaboración entre autoridades, vecinos, comercios e instituciones.

Con estos resultados, el municipio reporta una disminución en las carpetas de investigación por delitos de alto impacto, acompañada de acciones de vigilancia, prevención y organización comunitaria.