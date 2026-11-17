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Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y prevenir accidentes relacionados con motocicletas, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Jalisco (CEPAJ), presentó la campaña “De ida y vuelta”, una estrategia que busca fomentar hábitos de conducción responsables y reducir los riesgos para la salud, la integridad y la vida de las personas.

Ricardo Gonzalo Sánchez Mendoza, director general del CEPAJ, destacó que la motocicleta es un medio de transporte y una herramienta de trabajo para miles de personas, pero también implica una mayor vulnerabilidad física ante cualquier incidente vial.

Por ello, subrayó la importancia de utilizar siempre casco certificado, correctamente ajustado y abrochado, tanto para quien conduce como para la persona acompañante, además de complementar la protección con chamarra resistente, pantalón largo, guantes y calzado adecuado.

El funcionario explicó que la prevención comienza antes de encender la motocicleta, mediante la revisión de sus condiciones mecánicas, especialmente de frenos, neumáticos, luces, espejos y elementos de transmisión.

La campaña también promueve el respeto a los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, mantener una distancia segura entre vehículos, utilizar luces encendidas, señalizar maniobras y evitar distracciones como el uso del teléfono celular o audífonos.

Sánchez Mendoza recordó que las motocicletas cuentan con una capacidad autorizada de pasajeros y no deben emplearse como vehículos de transporte familiar. Asimismo, reiteró que los menores de edad no deben viajar en motocicleta debido a los riesgos que representa su exposición en caso de un hecho de tránsito.

Como parte de esta estrategia, el CEPAJ participa en la actualización de la NOM-206-SE/SA-2026 sobre cascos de seguridad para motociclistas y realiza activaciones informativas en cruceros estratégicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde distribuye materiales preventivos.

La campaña tendrá difusión en plataformas digitales, escuelas, espacios comunitarios y municipios del estado, con el propósito de fortalecer una cultura de prevención y responsabilidad compartida entre motociclistas, automovilistas, peatones y ciclistas.

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