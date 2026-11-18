Fabiola Loya, secretaria de Igualdad Sustantiva, compareció durante tres horas ante legisladores locales.

Durante la sesión de Glosa del II Informe del gobernador Pablo Lemus, diversas bancadas parlamentarias reconocieron la labor de Fabiola Loya al frente de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH).

Sin embargo, señalaron que ese esfuerzo es insuficiente hasta ahora en materia de reducción de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, en la insuficiencia de la política de pulsos de vida y en la resolución judicial de casos de feminicidio, aunque en este punto el tema corresponde al Poder Judicial.

La diputada de Hagamos, Valeria Ávila, dijo que, en el tema del derecho de las mujeres a recibir atención para la interrupción legal del embarazo, aún hay muchas trabas en las instituciones de salud.

“A finales de 2024, después de un largo y sinuoso camino, Jalisco despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, sin embargo, organizaciones especialistas continúan señalando barreras territoriales, administrativas e institucionales, para acceder a los servicios públicos de salud. El propio gobierno de Jalisco ha reconocido que la despenalización por si sola, no garantiza el acceso efectivo, nos falta todo el andamiaje institucional”, precisó.

La secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fabiola Loya, dijo que en este año se han realizado 498 interrupciones legales de embarazo en hospitales públicos, algo que aún significa un lento avance para garantizarles ese derecho a las mujeres.

“Entre enero y septiembre se registraron 498 interrupciones legales de embarazos, 54.7% más que en el mismo periodo que 2025 y mas que en todo en 2025. 90.2% correspondió a procedimientos por decisión de la mujer y 81.9% se realizó con 12 semanas de gestación o menos y el servicio pasó de siete a 11 sedes. ¿Que le quiero decir con esta numeralia? Que seguimos avanzando, a lo mejor a pasos lentos todavía con las diferentes instituciones de gobierno”, precisó.

La diputada de Morena, Candelaria Ochoa, le pidió a la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que se “apriete” a los municipios para el cumplimiento de las alertas de violencia de género, del cual se registra un avance de 85%.

“Yo insistí en que la Alerta de Violencia de Género no la tiene el estado, la tienen los municipios y yo solicito secretaria que precisamente en esa materia tengamos la claridad de quienes son los responsables de dos alertas de violencia de género: una estatal y una federal, porque actualmente, al día de su informe se sumaron 12 feminicidios, 37 homicidios dolosos y 2 mil 342 lesiones dolosas registradas en 2025”, dijo.

Fabiola Loya explicó que hace falta mayor presupuesto para reforzar a la Vice Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos en contra de las Mujeres e hizo una petición a los legisladores.

“Nos hace falta personal de la Vice Fiscalía para Guadalajara, Puerto Vallarta, Colotlán, Tlajomulco y Tlaquepaque, mínimo 11 ministerios públicos von todo su equipo, mínimo. Ahí les dejamos diputadas y diputados, esta petición”, afirmó.

La secretaria de Igualdad Sustantiva salió bien librada de la comparecencia como parte de la Glosa del II Informe de Gobierno y dijo que son tres los temas prioritarios en su gestión: Avanzar en la agenda de cuidados, la autonomía económica y el combate a las violencias.

La diputada Candelaria Ochoa recordó al gobernador Pablo Lemus que publique el decreto de creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra las Mujeres.