El Gobierno de Zapopan y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco (SIOP) anunciaron una serie de proyectos en materia de movilidad, infraestructura hídrica y espacios públicos que buscan mejorar las condiciones urbanas del municipio, entre los que destacan nuevas intervenciones en avenida Juan Gil Preciado, la continuidad del Parquesote y obras de solución vial en distintos puntos de la ciudad.

Rueda de prensa (Cortesía)

Durante una rueda de prensa, Paulina del Carmen Torres Padilla, jefa de Gabinete del Gobierno de Zapopan, señaló que la inversión en infraestructura ha sido una de las apuestas de la administración municipal durante los últimos 11 años, periodo en el que, dijo, se ha buscado reducir las desigualdades entre las distintas zonas del municipio.

“Desde hace 11 años, cuando el proyecto inició en Zapopan con el ahora gobernador Pablo Lemus y el Presidente Frangie, el diagnóstico era un Zapopan muy desigual. Y donde algunos ven que este tema se combate con dádivas o con programas a corto plazo. En Zapopan sabíamos que la solución era, una parte de la solución es construir infraestructura de primer nivel”, expresó.

Por su parte, David Miguel Zamora Bueno, titular de la SIOP, explicó que entre las prioridades se encuentran las intervenciones en avenidas como Aviación, Vallarta y Central, donde se han realizado trabajos de repavimentación, construcción de banquetas, renovación del alumbrado público y mejoras en ciclovías.

El funcionario indicó que el objetivo es generar espacios urbanos ordenados y seguros para los distintos usuarios de la vía pública, así como disminuir los conflictos viales y favorecer una movilidad más accesible.

Entre los proyectos de infraestructura y espacios públicos también se encuentran la primera etapa del Parquesote, intervenciones en Colomos III, el Auditorio Jalisco, el Hospital General de Occidente y el Cinvestav, además de trabajos de mantenimiento permanente en Periférico.

Uno de los puntos de intervención será la avenida Juan Gil Preciado, donde se contempla trabajar aproximadamente dos kilómetros adicionales a los tramos que ya han sido intervenidos. Zamora Bueno aseguró que las obras se realizarán sin detener la circulación vehicular y con medidas para reducir las afectaciones a quienes transitan por la zona.

Detalló que el proyecto contempla distintas etapas: primero, la construcción de un puente peatonal en las inmediaciones de una estación, con el propósito de retirar el semáforo existente; posteriormente, se completarán los carriles laterales para habilitar un retorno operacional. Para el próximo año se prevé una tercera etapa que contempla la construcción de una losa tapa en la zona del retorno.

A estas acciones se sumará la continuidad de los trabajos del Parquesote, proyecto que recibió su nombre a partir de una propuesta de niñas y niños, luego de que inicialmente fuera identificado como Parque Sur.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, agradeció al Gobierno de Jalisco y a la SIOP por los recursos destinados al municipio y consideró que el crecimiento poblacional exige fortalecer los servicios y la infraestructura urbana.

“Por alguna razón se están viniendo a vivir a Zapopan y, obviamente, pues tenemos que trabajar más para tenerles un mejor servicio, mejor infraestructura y, sobre todo, la obra pública que requerimos para la movilidad”, señaló.

Frangie informó que durante los últimos 11 años se han invertido más de 15 mil millones de pesos en obra pública, mientras que el año pasado el municipio destinó más de dos mil millones de pesos a este rubro. De acuerdo con el alcalde, Zapopan ocupa el primer lugar estatal y el tercer lugar nacional en inversión en infraestructura pública.

Añadió que estos recursos han permitido concretar más de dos mil 500 obras entre calles y espacios públicos, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población.

Entre los proyectos que, afirmó, han generado mayor expectativa ciudadana se encuentra la solución vial en Tabachines, debido a los problemas de circulación y los riesgos que actualmente enfrentan quienes transitan por ese punto.

“Es una obra que, de veras, no hay discurso, no hay colonia aledaña donde la mencione, que la gente no lo aplauda. Hoy es un viacrucis pasar por ahí, por tanto riesgo también”, comentó.

La presentación de los proyectos se enmarca en la estrategia de coordinación entre el Gobierno de Jalisco y Zapopan para ampliar la infraestructura urbana ante el crecimiento del municipio y atender las necesidades de movilidad y espacios públicos.