La contralora Teresa Brito Serrano compareció ante diputados de la Comisión de Vigilancia.

Del caso de la contratación irregular de Ely Castro, como asesora del SIAPA, sin tener el perfil para ello, con un sueldo mensual de 73 mil pesos, la Contraloría del Estado y la Contraloría del propio SIAPA ya hicieron todo lo que estaba en sus facultades legales, para aplicar sanciones.

La titular de la Contraloría estatal, Teresa Brito Serrano, afirmó lo anterior y agregó que quienes deben resolver son el Tribunal de Justicia Administrativa, en la parte administrativa y la Fiscalía Anticorrupción, en la parte penal.

El tema se lo preguntó la diputada Mariana Casillas, quien dijo que ese caso no debe quedar impune, sobre todo, porque Ely Castro, ya promueve su jubilación.

“(Quiero Preguntar) si algunos de esos cuatro funcionarios señalados han sido sancionados por esta contratación. Además del impulso procesal que menciona que hicieron, que otras medidas concretas han tomado para impedir que este expediente permanezca sin resolución”, dijo la legisladora.

La contralora estatal participó en la sesión de Glosa del II informe de Gobierno, ante diputados de la Comisión de Vigilancia, que preside el diputado del PVEM, Alberto Alfaro.

“La Contraloría del Estado, el Órgano Interno de Control del SIAPA agotó la parte que le toca. Fíjese, promovimos el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta llegar al Tribunal de Justicia Administrativa y por otro lado -por cuerdas separadas- todo eso que promovimos lo mandamos a la Fiscalía Anticorrupción, para que fuera un insumo para la carpeta de investigación que ahí se lleva. Yo quisiera contestarle que va a pasar, (pero) necesitamos que se dicte resolución. Si no hay resoluciones en materia administrativa y penal, eres culpable, eres responsable”, expresó la funcionaria.

El diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, preguntó sobre las auditorías que se han realizado sobre los gastos hechos en torno al Mundial de Futbol.

“No vimos reportada una auditoría al Fideicomiso del Mundial Jalisco 2026. Nosotros sí nos interesa saber en que se gastó el recurso, fue un recurso importante que se erogó y que no se aplicó en otras prioridades y por lo tanto, nosotros sí tenemos interés en saber resultados de auditoría del Fideicomiso Mundial 2026 y todos los contratos de bienes y obras vinculados a la Copa del Mundial”, dijo.

Teresa Brito confirmó que sí se hará una auditoría al dinero que gastó el gobierno de Jalisco en el Mundial de Futbol en obras y actividades artísticas en la ciudad.

“Esto es muy importante porque los nueve contratos que tienen que ver con el Mundial Jalisco, en papeles, se aglutinaron en un libro blanco que certificó la Contraloría. La Contraloría certifica que los papeles están completos. Ya el contenido de los documentos en algún momento tendremos que trabajar en un programa de auditorías”, respondió.

Varios legisladores le dijeron a la contralora que el gobernador Pablo Lemus debe publicar las leyes secundarias en materia de transparencia porque se necesita crear la Agencia de Transparencia.