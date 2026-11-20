La Fiscalía del Estado y el Gobierno Municipal de Mazamitla emitieron una serie de recomendaciones dirigidas tanta a vacacionistas como a propietarios de cabañas con la finalidad de evitar fraudes relacionados con la renta de cabañas en dicho pueblo mágico de Jalisco.

Inclusive se informó que fue habilitada la plataforma www.mazamitlaseguro.com, que comprende un directorio de alojamientos verificados en la que tanto visitantes como dueños de centros vacacionales podrán solicitar o consultar el Registro Nacional de Turismo (RNT) de cada sitio.

La Fiscalía dijo que los propietarios también pueden registrar su cabaña personalmente en la oficina de Turismo, ubicada en Portal 5 de Mayo #4, en la Colonia Centro, de Mazamitla, en un horario de lunes a jueves de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y los viernes y sábados de 9 de la mañana a 7 de la tarde, y los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

“Además de registrarse, se les recomienda a los dueños de cabañas que profesionalicen sus canales de contacto, brinden información completa, actualizada y políticas claras, utilicen medios de cobro formales y reporten al Ministerio Público cualquier perfil que use su identidad gráfica o fotografías sin autorización”, resaltó la Fiscalía.

Agregó que las autoridades municipales ponen a disposición del público general su teléfono 382-53-80450, extensión 19, su número de WhatsApp 331-453-9737 y sus redes sociales oficiales para cualquier consulta o duda durante el proceso de registro o de reservación de cabañas.

Recomendaciones a visitantes y locales a vivir una experiencia segura en Mazamitla:

- Revisar con calma las ofertas, la información debe ser completa, transparente y verificable en otros medios. Evitar las ofertas demasiado atractivas o con sentido de urgencia.

-Buscar opiniones, calificaciones y trayectoria del sitio de interés.

-Reservar a través de canales oficiales, ya sean aplicaciones, sitios web oficiales, plataformas o contacto directo verificado.

-Leer las políticas de reservación y cancelación.

-Pagar a través de medios rastreables, como transferencias bancarias directas o plataformas digitales formales. Evitar pagar en tiendas de conveniencia.

-Conservar comprobantes de pago y reservación, de preferencia en físico.

-Ante cualquier irregularidad, denunciar a la autoridad correspondiente o a tu Ministerio Público más cercano.

Trascendió que las medidas recomendadas y el sitio web con el directorio de alojamientos seguros, son medidas tomadas por la Fiscalía y el municipio ante casos de fraude que se han dado con la renta de cabañas en Mazamitla.