Durante la comparecencia de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Luz del Carmen Godínez González, ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Montserrat Pérez, respaldó la actuación institucional del organismo estatal, defendió el derecho a la libre manifestación y llamó a fortalecer los protocolos de atención durante las movilizaciones.

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Montserrat Pérez

La legisladora señaló que la libre manifestación es un derecho fundamental para cualquier democracia y reconoció que las protestas relacionadas con la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) responden a una problemática que requiere soluciones de fondo.

En ese sentido, sostuvo que desde el Gobierno de Jalisco se trabaja para atender el problema histórico del abastecimiento y acceso al agua limpia, sin que ello implique limitar el derecho de la ciudadanía a expresar sus inconformidades.

Respecto a los hechos ocurridos durante las manifestaciones del 11 de octubre, Montserrat Pérez recordó que el titular del Poder Ejecutivo reconoció deficiencias en el operativo policial y que se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades.

Reiteró que debe prevalecer el principio de cero impunidad ante cualquier exceso de las corporaciones de seguridad y que no debe existir encubrimiento cuando se comprueben violaciones a los derechos humanos.

Pide aclarar seguimiento a las quejas

Durante el encuentro, la diputada solicitó a la titular de la CEDHJ precisar los parámetros habituales de acompañamiento a las movilizaciones y ampliar la información sobre las quejas recibidas después de las protestas.

En particular, pidió aclarar si las 25 quejas presentadas por los acontecimientos del 11 de octubre corresponden únicamente a una parte de las 39 personas detenidas, así como informar cuántas inconformidades se registraron por las movilizaciones del 18 de octubre y cuáles fueron las presuntas violaciones señaladas.

También cuestionó la decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de ejercer su facultad de atracción sobre el caso, debido a que esta determinación impide que el organismo estatal continúe con las investigaciones.

Pérez expresó su confianza en la capacidad técnica e institucional de la CEDHJ para desarrollar las indagatorias conforme a los protocolos correspondientes y manifestó sus reservas sobre el desempeño del organismo nacional, encabezado por Rosario Piedra, al que cuestionó por su actuación en casos como Ayotzinapa y diversas manifestaciones en el país.

Ante este escenario, pidió conocer qué medidas de protección y acompañamiento mantiene vigentes la Comisión estatal luego de que la CNDH atrajera el expediente.

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Montserrat Pérez

Llama al respeto en las comparecencias

Finalmente, Montserrat Pérez ofreció una disculpa institucional a Luz del Carmen Godínez González por las descalificaciones que, señaló, realizaron previamente integrantes de distintas fuerzas políticas durante la comparecencia.

La diputada reconoció que estos encuentros son espacios indispensables para cuestionar, revisar resultados y exigir cuentas a las instituciones; sin embargo, subrayó que deben desarrollarse con respeto hacia las personas y los organismos públicos.

Advirtió que el debate y las diferencias políticas no deben convertirse en motivo para vulnerar la dignidad de quienes participan en estos ejercicios ni menoscabar la institucionalidad del Congreso de Jalisco.