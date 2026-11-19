Los diputados Enrique Velazquez y Aurelio Fonseca, franquean al secretario de la Hacienda, Luis García Sotelo.

El coordinador parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa, señaló que la Agencia Estatal de Entretenimiento gastó mucho más dinero del que le autorizó el Congreso para este año y gran parte de esos recursos fueron para la fiesta del Mundial de Futbol, cuando había una crisis de agua potable en la ciudad.

La Agencia Estatal de Entretenimiento que pagó el Fan Fest y los conciertos de Maná y Alejandro Fernández en la glorieta Minerva tenía autorizado un presupuesto de 62 millones de pesos. Sin embargo, ha ejercido 531 millones de pesos, esto es, 468 millones más de lo autorizado.

El diputado Miguel de la Rosa hizo esta crítica durante la sesión de Glosa del II Informe de Gobierno, correspondiente al secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo.

“Quien es la persona, funcionario público insensible, dilapidante, frívolo, que, frente a un problema como es la grave crisis de agua y otros más, priorizó la fiesta y el espactáculo y no la atención de necesidades sociales relevantes con el dinero de las y los jaliscienses”, preguntó De la Rosa.

García Sotelo respondió que las actividades recreativas y artísticas del Mundial y la remodelación de plazas y espacios públicos, son un trabajo que debió realizar el gobierno estatal para atender una actividad internacional que trajo tres millones de visitantes a Jalisco y una gran derrama económica.

Ante las dudas expresadas por legisladores sobre de dónde saldrá el dinero que debe gastar el gobierno de Jalisco para modernizar la Planta de Potabilización de Agua de Miravalle y otras obras, el secretario Luis García Sotelo, afirmó que el dinero que va a ejercer el gobierno estatal en las obras hídricas, saldrá en buena parte de los recursos excedentes que envía la federación a Jalisco, por la vía de las participaciones.

El funcionario estatal respondió así ante la pregunta que le hizo el diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, de en que se gastó este año la Administración estatal los 5 mil 275 millones de pesos que enviò en forma excedente la federación en 2025.

“¿Cómo hubiéramos sorteado este año, la necesidad de inyectar recursos para la emergencia hídrica?, pues gracias a los ingresos excedentes es que hemos podido hacer frente a ciertas contingencias de infraestructura y ahí están los recursos, destinados para lo que ya s está haciendo”, dijo García Sotelo.

La legisladora del PRI, María del Refugio Camarena, le pidió al secretario de la Hacienda que para 2027 no le recorte dinero público al campo de Jalisco, algo que también solicitó el diputado del PT, Sergio Martín Castellanos.

“Jalisco necesita un presupuesto que corresponda a la importancia de su producción agropecuaria. Hemos insistido en la necesidad de dar mayores recursos para nuestras productoras y productores y hace muy poco planteamos destinar 2% del presupuesto estatal al sector”, dijo la priista.

El secretario de la Hacienda Pública señaló que será el propio Congreso el que en las siguientes semanas apruebe el Presupuesto Estatal 2026 y aún pueden hacerse reasignaciones.

“Hay que evaluar si se necesita etiquetar 2%, 3 o 4% del presupuesto (para el campo) y hay que decidir sobre lo que queremos apoyar para el campo, pero lo que yo no considero es que por mandato siemopre haya un presupuesto asignado, porque la flexibilización de un presupuesto radica orecisamente en su capacidad de atender coyuntura”, finalizó.