La magistrada Rosa María López buscaba un segundo periodo, tras siete años en el cargo.

La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso local, sesionó la tarde de este jueves y aprobó el dictamen que resuelve ratificar a Rosa María del Carmen López Ortiz, en el cargo de magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por un periodo de diez años, del 14 de septiembre de 2024 al 15 de septiembre de 2034.

La resolución establece que la ratificación operó por transcurso del tiempo, con base en las razones y motivos contenidos en el dictamen de opinión favorable emitido por el Poder Judicial del Estado de Jalisco.

La magistrada Rosa María López solicitó un amparo para que se le ratificara en el cargo, ante la tardanza del Congreso en resolver la petición que hizo el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) para mantenerla en el cargo, luego de siete años de trayectoria.

En la Comisión, la votación quedó empatada a tres votos. A favor de avalar a la juzgadora estuvieron Adriana Medina y Ana Fernanda Hernández -ambas de MC- y la panista Claudia Murguía. En contra votaron, Enrique Velázquez, de Hagamos y los morenistas Alejandro Puerto y Marta Arizmendi.

El desempate llegó por el voto de calidad de la diputada presidenta de esa instancia, Adriana Medina.

La diputada de MC, explicó lo siguiente:

“Nos llegó una notificación por parte del Poder Judicial para hacer la ratificación de una magistrada. Se citó a sesión de la Comisión de Seguridad y Justicia y hoy por la mañana nos llega la suspensión, en la cual se pide no moverle nada al procedimiento hasta que se de todo el proceso legal de la magistrada. Ella se amparó para poder seguir en el cargo y que no se violaran sus derechos como magistrada”.

Se determinó que la vigencia del nombramiento estará supeditada a la entrada en vigor de las reformas del Poder Judicial en Jalisco, pendiente de votarse en el Congreso de Jalisco.

Ante el juicio de amparo de la magistrada, el dictamen no se someterá a votación del pleno. Mientras tanto, la magistrada continuará en su cargo del STJE.

El acuerdo se publicará en el periódico oficial El Estado de Jalisco.