La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, supervisó el operativo de abastecimiento de agua mediante pipas en la colonia San Marcos, donde instruyó reforzar la distribución del líquido y brindar atención prioritaria a personas adultas mayores y con discapacidad.

Vero Delgadillo supervisa operativo de distribución de agua en la colonia San Marcos (Cortesía)

Durante el recorrido, la alcaldesa pidió a las y los vecinos colaborar en la elaboración de un padrón que permita identificar las viviendas con mayores necesidades y organizar la entrega de agua, especialmente para quienes enfrentan dificultades para trasladarse o almacenar el líquido.

En coordinación con los Guardianes de la Ciudad y elementos de Protección Civil y Bomberos, Delgadillo instruyó organizar el envío de una pipa para abastecer directamente a los domicilios identificados y dar seguimiento a las necesidades de las familias.

Además de la problemática del agua, habitantes de la colonia expusieron los constantes accidentes de tránsito que se registran en el cruce de las calles Pedernal y Puerto Ángel, por lo que solicitaron la instalación de un tope para obligar a los automovilistas a disminuir la velocidad.

Ante la petición, la presidenta municipal se comunicó con el director de Movilidad, Saúl González, para solicitar el envío de personal que realice una revisión técnica del punto y determine las medidas necesarias para mejorar la seguridad vial.

“Les voy a pedir que por favor vengan con el equipo y hagan un operativo para revisar si se requiere balizamiento horizontal, vertical y reductores de velocidad”, indicó.

Delgadillo explicó que la instalación de un tope requiere un estudio técnico, por lo que podría tomar más tiempo; sin embargo, acordó que la dependencia evaluará alternativas que puedan implementarse a corto plazo.

El Gobierno de Guadalajara señaló que dará seguimiento a las solicitudes de las familias mediante la coordinación entre dependencias municipales, tanto para atender el abastecimiento de agua como para revisar las condiciones de seguridad vial en la colonia.