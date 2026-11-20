Los familiares de personas desaparecidas cerraron la calle de Independencia, en protesta porque no se les permitió entrar al Congreso.

La sesión de Glosa del Informe de Gobierno con el tema de personas desaparecidas se canceló la tarde de este viernes, luego de que no se permitió el ingreso de colectivos de familias no localizadas.

La sesión de la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas que preside la diputada Tonantzin Cárdenas, estaba convocada para comenzar a las 4.30 de la tarde. Sin embargo, 30 personas buscaban entrar a la sede del Legislativo, pero el personal de seguridad se los impidió.

Adentro estaban esperando los titulares del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), y de las comisiones Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) y Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

La diputada Tonantzin Cárdenas salió a la calle de Independencia y Pino Suárez, para que se permitiera el ingreso de las familias, algunas de ellas provenían de Lagos de Moreno. Sin embargo, no lo logró.

También llegaron las diputadas Valeria Ávila, Candelaria Ochoa, Mariana Casillas y el legislador Leonardo Almaguer, quienes estaban dispuestos a sesionar en la calle de Independencia. Sin embargo, al ser cuatro diputados les faltaba uno para hacerlo, ya que esa instancia es de ocho legisladores. Faltó la morenista Itzul Barrera.

Tonantzin Cárdenas indicó que el acuerdo era permitir la participación de cinco colectivos, durante la sesión de Glosa y nunca se dijo que solo esas personas podrían ingresar.

“Creemos, bajo los principios que instalamos esta Comisión Especial en el Congreso del Estado, que sin ustedes absolutamente nada y este Congreso no podía ser omiso y por mi parte, yo no estaba dispuesta -ni mis compañeras y compañeros aquí presente-s para que esta Comisión se lleve a cabo sin su presencia, es lo mas importante para este ejercicio y era que ustedes tuvieran un diálogo con los funcionarios encargados de la atención, la búsqueda y la identificación de personas desaparecidas”, precisó.

El representante del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, lamentó la decisión de no dejarlos ingresar y explicó que ellos recibieron una invitación formal de la Comisión para estar como observadores y tomar la palabra.

“Porque al final no dejaron pasar a las familias, recibimos invitaciones membretadas, por oficio de la Comisión Especial invitándonos a la glosa y aquí estamos las familias y al final no nos dejaron pasar. Se echan la bolita que la mesa directiva del Congreso no les contesta, que no dejan pasar a las familias. A final de cuentas esto debió haber estado previsto, porque ellos nos invitaron”, se quejó Flores.

La diputada de MC, Montserrat Pérez Cisneros, permaneció en el salón Legisladoras, junto con los diputados Omar Cervantes, de MC y Aurelio Fonseca, del PRI.

Monserrat Pérez explicó que la diputada Tonantzin Cárdenas cambió de última hora las reglas de la comparecencia de los funcionarios y dijo que buscaba meter a 25 colectivos, cuando el acuerdo era que lo hicieran solo cinco.

“Yo le dije a la diputada presidenta y al secretario y a la diputada Candelaria que esto debía de resolverse en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y ante la presidencia de la Mesa Directiva, esas son las instancias que tiene este Congreso para resolver cualquier disputa que pueda haber entre las diputaciones”, explicó.

Ahora, la sesión de Glosa sobre el tema de personas desaparecidas tendrá que reprogramarse para la siguiente semana.

La diputada Tonantzin Cárdenas ofreció una disculpa primero a los colectivos de familias de personas desaparecidas y al final lo hizo también con el director del IJCF, Axel Rivera Martínez, al comisionado estatal de Búsqueda, Víctor Ávila Barrientos y con la directora de la Comisión de Atención a Víctimas, Francelia Hernández Cuevas.