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Con el objetivo de facilitar la identificación de las rutas y mejorar la experiencia de viaje de las y los usuarios, la Secretaría de Transporte (SETRAN) realizará, a partir del próximo 23 de noviembre, una serie de sondeos para conocer la opinión ciudadana sobre la nomenclatura utilizada en el transporte público.

La consulta se llevará a cabo en los principales puntos de ascenso y descenso de pasajeros del Área Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta. Mediante encuestas rápidas, se buscará determinar si la población considera más funcional el esquema actual de nomenclaturas, integrado por claves como T14 o C02, o si prefiere el regreso de los números tradicionales, como 636 o 175.

La dependencia explicó que esta iniciativa surge tras los comentarios expresados por usuarios en redes sociales y los resultados de la Encuesta de Satisfacción de los Usuarios de Transporte Público elaborada por el IMEPLAN, donde se identificó confusión respecto a los nombres de diversas rutas.

La nomenclatura vigente fue implementada tras cambios normativos realizados en 2016. Una vez concluidos los sondeos, la SETRAN analizará los resultados y los dará a conocer durante la tercera semana de diciembre para determinar las acciones más convenientes.

Además, la dependencia publicará nuevamente un listado comparativo entre las nomenclaturas actuales y las anteriores, con el propósito de facilitar la orientación de las personas usuarias y resolver dudas sobre los recorridos del sistema de transporte público.