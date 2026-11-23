Con el propósito de facilitar el acceso a servicios de atención y fortalecer los espacios de convivencia, la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, supervisó las acciones realizadas para conectar la comunidad de cuidados de Tetlán, mediante la habilitación de un sendero que articula instalaciones y servicios dirigidos a las familias, niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Supervisa Vero Delgadillo acciones para conectar la comunidad de cuidados en Tetlán

Durante el recorrido, Delgadillo explicó que esta intervención forma parte de una política pública que busca acercar los servicios a las necesidades cotidianas de la población y generar entornos donde las personas puedan encontrar atención y resolver distintas necesidades sin tener que trasladarse grandes distancias.

“Estas intervenciones están diseñadas para que en 15 minutos la gente pueda tener lo que necesita para vivir”, expresó.

La alcaldesa señaló que su administración trabaja bajo un modelo de organización territorial que busca fortalecer los vínculos entre vecinos, generar confianza y promover espacios de encuentro. Actualmente, Guadalajara cuenta con cuatro comunidades activas bajo esta estrategia.

“Cuando hay confianza, cuando hay comunidad, cuando sabemos nuestros nombres, eso es hacer comunidad y eso es lo que nos hace conectar y nos impulsa a seguir cuidando de nuestra ciudad”, destacó.

Supervisa Vero Delgadillo acciones para conectar la comunidad de cuidados en Tetlán

Añadió que los cuidados y la corresponsabilidad son ejes de esta visión de gobierno, pues atender las necesidades de las distintas generaciones permite reducir desigualdades y evitar que las labores de cuidado se conviertan en un obstáculo para el desarrollo de quienes las realizan.

Para impulsar esta política pública, el Gobierno de Guadalajara destina un presupuesto anual de tres mil 200 millones de pesos, con el objetivo de llevar los servicios directamente a los territorios y responder a las necesidades de sus habitantes.

Como parte de las intervenciones en Tetlán se realizaron trabajos de balizamiento, habilitación de cruceros seguros y colocación de señalética para mejorar los desplazamientos y conectar los distintos espacios de atención.

Supervisa Vero Delgadillo acciones para conectar la comunidad de cuidados en Tetlán

El recorrido contó con la participación de 150 mujeres y comenzó en la Cruz Verde Ignacio Allende. Posteriormente, continuó hacia el Polideportivo número 13 Libertador Miguel Hidalgo, el Mercado Municipal número 57 Miguel Hidalgo, conocido como Mercado de la Copa, el Parque Garden y concluyó en el Mercado Beatriz Hernández.

En la supervisión participaron Mariana Ortiz, directora de Cuidados; Crystal Zavala, coordinadora de Construcción de Comunidad; Anayeli Muñoz, coordinadora de Mujeres en Movimiento; Alejandra Barrales, senadora, y Claudia Salas, diputada federal, entre otras autoridades.