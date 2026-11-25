Con actividades de sensibilización, prevención y orientación, el Gobierno de Tlajomulco puso en marcha una agenda por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y los 16 días de activismo, que se extenderá hasta el próximo 10 de diciembre.

El programa contempla la participación de dependencias municipales y la coordinación con los gobiernos estatal y federal, con temas que van desde la violencia de género y digital hasta el bullying, las relaciones sanas y la autonomía económica.

Durante la presentación, la presidenta honorífica del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman Arriero, señaló que la institución mantendrá programas de protección y apoyo para mujeres que enfrentan violencia, así como para sus hijas e hijos.

“Seguiremos brindando diferentes herramientas, donde protegemos y rescatamos a las mujeres violentadas con sus bebés”, expresó. También planteó que el DIF debe ofrecer alternativas para que las mujeres puedan alcanzar independencia económica y evitar que permanezcan en relaciones violentas por dependencia.

Por su parte, la regidora de la Comisión de Igualdad de Género y Diversidad Sexual, Linda Jeannethe Peña, sostuvo que las instituciones tienen la responsabilidad de atender y proteger a quienes enfrentan violencia, además de trabajar sobre las condiciones que reproducen la desigualdad.

La presidenta del Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense, Ana Mayela Rodríguez, destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno para desarrollar las actividades, programadas del 17 de noviembre al 10 de diciembre.

La agenda busca mantener la atención sobre distintas expresiones de violencia y promover herramientas para que mujeres, niñas y adolescentes conozcan sus derechos y las alternativas de apoyo disponibles.