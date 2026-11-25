Un hombre señalado como un asesinato en Zapopan estuvo 12 años prófugo, pero al fin lo atraparon los agentes de la Fiscalía del Estado.

La captura fue realizada por agentes de la Dirección de Órdenes de Aprehensión, quienes localizaron a Gilberto “N” en calles de la colonia La Magdalena, perteneciente al municipio ya señalado.

El caso se remonta al 12 de agosto del 2014, cuando el ahora detenido se encontraba en un inmueble ubicado en la Colonia El Tizate, en donde convivía con un grupo de personas, entre ellas un hombre con quien sostuvo una discusión.

El altercado escaló hasta llegar a los golpes hasta que el señalado sacó un arma de fuego con la que inicialmente trató de dispararle a su rival, pero no funcionó, por lo que Gilberto “N” continuó manipulándola hasta que disparó y así privó de la vida a la víctima.

El Ministerio Público integró la carpeta de investigación del crimen y obtuvo una orden concedida por el Juzgado Noveno de lo Penal del Primer Partido Judicial, para capturar al presunto homicida.

Tras su localización y detención, el señalado fue llevado al reclusorio de Puente Grande, en donde fue puesto a disposición del juzgado que lo requería para continuar con el proceso legal.