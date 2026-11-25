Siete centros de rehabilitación de San Pedro Tlaquepaque recibieron sus registros estatales de funcionamiento, como parte del proceso para regularizar los establecimientos dedicados al tratamiento de las adicciones. Con esta entrega, el municipio reporta una cobertura cercana al 90 por ciento de sus centros.

La entrega se realizó en el Cineforo del Centro Cultural El Refugio y fue encabezada por el director del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMA), Luis Arturo González Lozano.

Se trata de la tercera jornada de entrega de registros para establecimientos de Tlaquepaque. Durante el mismo evento se otorgaron cerca de 90 documentos a centros de distintos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con el Consejo Municipal Contra las Adicciones de Tlaquepaque (COMUCAT), actualmente hay 75 centros de tratamiento registrados en el municipio y la mayoría ya cuenta con autorización estatal.

El director del organismo municipal, Juan Javier Orozco Flores, señaló que el trabajo no se limita a completar los trámites administrativos, sino que también busca mejorar las condiciones de atención y profesionalizar los servicios.

Para ello, COMUCAT ofrece acompañamiento y capacitación a los responsables de los establecimientos, además de promover que cuenten con personal especializado, como médicos y psicólogos, y condiciones adecuadas para atender a las personas usuarias.

El organismo también realiza revisiones aleatorias y mantiene contacto con los centros que todavía no concluyen su regularización, a fin de invitarlos a cumplir con las disposiciones correspondientes y garantizar el respeto a los derechos humanos.

La autoridad municipal pidió a la población reportar establecimientos que pudieran operar de manera irregular o clandestina. Para ello, está disponible el teléfono de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque: 33 3050 3050.