FGR cateó 2 fincas en Ixtlahuacán del Río y aseguró 11 vehículos robados en EU

La sede en Jalisco de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en dos inmuebles ubicados en el municipio de Ixtlahuacán del Río, donde aseguró 11 vehículos reportados como robados en los Estados Unidos.

“La investigación inició a partir de un Informe Policial Homologado (IPH) presentado por elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes reportaron que en un domicilio ubicado Los Trejos, así como en otro inmueble localizado en La Calera, ambos pertenecientes al municipio antes referido, se localizaron diversos vehículos, los cuales cuentan con reporte de robo en Estados Unidos de América” señaló la FGR.

Agregó que “derivado de estos hechos, el Ministerio Público de la Federación (MPF) inició la investigación correspondiente, realizó las diligencias necesarias y solicitó al juez de Control una orden de cateo para intervenir los inmuebles antes referidos”.

La dependencia dijo que los cateos fueron ejecutados por agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal y que durante la intervención, también aseguraron ocho tarjetas de circulación, tres “dispositivos electrónicos” y los 11 vehículos.

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Las fincas y los bienes asegurados quedaron a disposición del MPF, autoridad que continúa con la investigación para el esclarecimiento de los hechos, por el delito de robo y los demás delitos que resulten.

La FGR recordó que invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de manera anónima, este tipo de delitos, a los teléfonos 33 39423345, 33 39423365, 800 00 85 400 o a los correos electrónicos de ventanilla.jalisco@fgr.org.mx y politicacriminaljal@fgr.org.mx