El diputado Miguel de la Rosa vota en una sesión del Congreso, junto a la diputada Marta Arizmendi.

La bancada de Morena en el Congreso está en la mejor disposición de reanudar la sesión de la Comisión de Hacienda y llegar a acuerdos con diputados de MC, para que se autorice 100% de descuento a 678 colonias que son abastecidas por la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle.

El coordinador parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, definió una postura favorable a apoyar el descuento, tras de que el gobernador Pablo Lemus, señaló que los diputados de oposición se habían opuesto al tema.

La sesión de la Comisión de Hacienda del Congreso se suspendió desde el viernes 19 de noviembre y ahí se discutía la iniciativa que envió el gobernador al Congreso.

“Nosotros lo que planteamos es que el descuento, la exención del pago no fuese solo por octubre, noviembre y diciembre, sino por el tiempo que durara la contingencia de desabasto y de mala calidad del agua. Movimiento Ciudadano pretende reducirla solo a tres meses, pero las propias declaraciones del gobernador hablan de que, a partir de enero, ptodavía por algunos meses más, los ciudadanos seguirá viviendo el problema de desabasto y de mala calidad”, dijo.

Miguel de la Rosa explicó que la exención del pago o descuento de 100% tiene que quedar abierto hasta que se resuelva la crisis de desabasto de agua, más allá de los tres meses.

“Estamos esperando a que nos digan si están de acuerdo o no anuestra pretensión. Otro elemento que tambièn está a discusión es el universo de colonias que serían beneficiarias de esta exención. El gobierno propone más de 600 colonias, pero hay evidencia de que hay muchas más las que tienen el problema de desabasto y de mala calidad y lo que planteamos es que cualquier colonia que tenga este problema, pueda ser beneficiada de la exención”, dijo.

Es probable que este viernes se reanude la sesión de la Comisión de Hacienda y los diputados puedan votar a favor del descuento de 100% a 678 colonias en las tarifas del SIAPA.