El presupuesto del Instituto Municipal de la Juventud de Tlaquepaque (IMJUVET) aumentó 140 por ciento, de acuerdo con la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, quien encabezó un encuentro con aproximadamente 500 jóvenes en el Centro Cultural El Refugio.

Durante la reunión, la alcaldesa sostuvo que el respaldo a este sector debe reflejarse en recursos y programas concretos, más allá de los discursos.

“No puedes decir que apoyas a las juventudes si no lo traduces en hechos, porque si no es puro discurso. Y si no se traduce en hechos, es pura simulación”, afirmó.

Entre las acciones que destacó se encuentran los apoyos económicos para actividades deportivas, estudios y competencias internacionales, así como el Premio Municipal a la Juventud, el concurso musical Tlaquesuena y el Cabildo Juvenil.

En el caso del Premio Municipal a la Juventud, se reconocen aportaciones en seis categorías: Deporte, Emprendimiento, Arte y Cultura, Ciencia e Innovación, Acción Social y Artesanías. Los estímulos económicos fueron de 10 mil pesos por persona en 2025 y de ocho mil pesos en la edición 2026.

Por su parte, Tlaquesuena 2026 ofreció un escenario gratuito a 10 bandas finalistas. La agrupación Kvruali obtuvo 10 mil pesos por el primer lugar y Volumen Vocho recibió cinco mil pesos por el segundo. Además, la banda ganadora consiguió la oportunidad de viajar a Colombia para representar a Tlaquepaque en el Carnaval de Negros y Blancos y la posibilidad de abrir el Tlaquefest 2027.

El Cabildo Juvenil también fue señalado como un mecanismo para que las nuevas generaciones presenten propuestas e iniciativas ante el gobierno municipal y participen en asuntos públicos.

Al encuentro asistieron jóvenes que han formado parte de estos programas, entre ellos ganadores del premio municipal de 2025 y 2026, integrantes de las bandas finalistas de Tlaquesuena y representantes del Cabildo Juvenil.

Pérez Segura reconoció el trabajo del director del IMJUVET, Leonardo Gómez Castro, y señaló que su administración buscará ampliar las actividades y los espacios de participación. También llamó a mantener la comunicación directa con las juventudes y escuchar sus propuestas.