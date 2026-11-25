Diputados asistieron a la sesión de Glosa donde se revisaría el tema de la vivienda.

Ya son dos las ocasiones en que el director del Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi), Guillermo Medrano Barba, deja plantados a los diputados.

Hace varios meses dejó de acudir para que explicara el proyecto Legado de Vivienda para policías estatales, iniciativa que se detuvo por el juicio de amparo que obtuvo el colectivo de la colonia Mirador de San Isidro de Zapopan, que se opuso a que las torres de departamentos se instalara en un terreno que estaba destinado a áreas verdes.

La diputada Mariana Casillas, presidenta de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso, cree que debe reformarse la ley para sancionar a los servidores públicos omisos.

El lunes, el director del Ijalvi no acudió a la sesión de Glosa del II Informe de Gobierno en el tema de vivienda.

“Esta es la segunda ocasión en que el titular del Instituto Jalisciense de la Vivienda desaira las comparecencias ante la Comisión. La primera vez el motivo fue que se le citó para conocer del proyecto Legado de Vivienda en la colonia Mirador San Isidro, que justo es uno de los espacios para parques y recarga hídrica que tienen los vecinos de esa colonia y en esta ocasión fue para la comparecencia del II Informe de Gobierno de Pablo Lemus. En ambos nos deja completamente desairados”, dijo.

Mariana Casillas presentó una iniciativa para reformas diversas leyes y que se puedan aplicar sanciones a los funcionarios que no acuden a rendir cuentas ante el Congreso.

“Lo que vamos a hacer es impulsar la iniciativa que nosotros ya presentamos respecto a una reforma, para que funcionarios que tengan que venir a comparecer ante esta Soberanía, reciban una sanción administrativa y que, en casos más graves de demandas ciudadanas, puedan ser incluso removidos de sus cargos”, precisó.

Los vecinos de Mirador de San Isidro solicitaron la destitución del director del Ijalvi, porque dijeron que nunca tuvo la voluntad de escuchar a los colonos.