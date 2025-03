Descubre WhatsApp Plus y WhatsApp Rosado y aprovecha todas sus ventajas

La aplicación de mensajería WhatsApp goza de una gran popularidad entre los internautas. Se trata de una herramienta muy útil para la comunicación, ya que se pueden enviar mensajes de texto, notas de voz, archivos, fotos y mucho más.

Sin embargo, los usuarios de esta aplicación han expresado algunos requerimientos que no han sido incorporados, por lo que algunos desarrolladores han creado diversos MOD, como WhatsApp Plus Azul y WhatsApp Rosado.

¿Qué es WhatsApp Plus?

En whatsappplus.online se puede descargar WhatsApp Plus muy fácilmente, mediante un tutorial que lo explica paso a paso. WhatsApp Plus, también llamado WhatsApp Azul, es una versión modificada que tiene ventajas notables sobre la aplicación original.

Las siguientes son algunas de ellas:

● Con WhatsApp Plus se pueden desactivar las confirmaciones de lectura para algunos contactos y para otros no. A diferencia de la aplicación original que no permite hacerlo si no es para todos los contactos.

● Enviar archivos de hasta 50 MB, lo cual es muy beneficioso, ya que el límite de la aplicación oficial es mucho menor. Esto es importante para diseñadores, fotógrafos y otros profesionales que trabajan con archivos muy grandes.

● Con WhatsApp Plus se pueden programar los mensajes y de esta manera se puede organizar mejor el trabajo o la agenda personal.

● Se puede configurar una notificación cuando un contacto determinado esté en línea, esto permitirá una comunicación más oportuna y efectiva.

● Los emojis disponibles para los usuarios de WhatsApp Plus son mucho más variados y hay algunos exclusivos de esa aplicación. Los emojis son una gran herramienta para personalizar la comunicación.

● Con WhatsApp Plus, los usuarios pueden cambiar la apariencia de la interfaz, eligiendo colores diferentes a los establecidos. Esto contribuye con la creatividad y diferencia la aplicación de un usuario a otro.

¿Qué es WhatsApp Plus Rosado?

WhatsApp Plus Rosado es otra versión modificada de WhatsApp original, que también tiene muchas funcionalidades adicionales.

Algunas de ellas son las siguientes:

● WhatsApp Plus Rosado permite ocultar el estatus de “grabando audio”, “escribiendo” y “en línea”, de manera que se pueda disfrutar de privacidad adicional con respecto a nuestros contactos.

● Si acostumbras a enviar lotes grandes de fotografías, con WhatsApp Plus Rosado lo podrás hacer en grupos superiores a 30. Esto puede ser muy útil para agilizar los envíos cuando haya que enviar muchos archivos.

● Con WhatsApp Plus Rosado se pueden enviar archivos superiores a 16 MB, que es el límite de la versión original.

● Puedes dejar fija una hora de última conexión, lo cual es algo novedoso que puede ser muy útil, según las circunstancias. Además, se puede ocultar la hora de última conexión, como el resto de las versiones.

● En cuanto a los estados de tus contactos, puedes descargarlos sin necesidad de instalar una aplicación adicional. Se pueden descargar vídeos, copiar fotos, etcétera.

● Puedes desactivar la confirmación de lectura sin renunciar a ver la confirmación de lectura de tus contactos. Esto es muy efectivo para gestionar el envío de mensajes de una manera más conveniente.

● Con WhatsApp Plus Rosado puedes darle tu toque personal a la apariencia de la interfaz, incorporando otros colores y temas.

¿Qué tienen en común todas las versiones de WhatsApp?

Tanto la versión original como en cuanto a los MOD, WhatsApp Plus y WhatsApp Plus Rosado, tienen funciones muy útiles que las han hecho indispensables en la rutina cotidiana de las personas en la actualidad.

Algunas de esas funciones son las siguientes:

● Enviar mensajes de texto y notas de voz de manera instantánea a través de internet.

● Crear grupos y listas de reproducción para hacer más eficiente la comunicación con los contactos.

● Compartir estados con los contactos, mediante imágenes o vídeos, para lo cual, se pueden limitar quiénes pueden verlos.

● Enviar archivos, contactos, ubicación, contactos, audio y mucho más, de manera rápida y fácil.

● Personalizar los chats con fondos de pantalla diferentes, como manera de diferenciar los contactos.

Las versiones modificadas de WhatsApp, WhatsApp Plus y WhatsApp Plus Rosado, han ganado gran popularidad debido a sus funciones adicionales, que mejoran mucho la experiencia del usuario.