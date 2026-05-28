Tlajomulco y Zapopan conectan vialidades en la zona de López Mateos

Los gobiernos de Tlajomulco y Zapopan inauguraron la renovación de las calles Clavel y San Rafael, obras que buscan mejorar la movilidad y conexión entre ambos municipios en la zona de López Mateos.

La intervención se realizó en la colonia Tulipanes, del lado de Tlajomulco, y forma parte de las obras de conectividad entre las dos demarcaciones. En el acto participaron los alcaldes Gerardo Quirino Velázquez Chávez y Juan José Frangie Saade.

La obra en la calle Clavel representó una inversión de 26.5 millones de pesos por parte del Gobierno de Tlajomulco e incluyó pavimentación con concreto hidráulico, renovación de redes hidrosanitarias, banquetas, luminarias, señalamiento vial y arbolado.

“Esta avenida es paralela a López Mateos. Con esta inversión vamos a poder generar interconectividad para conectar con Guadalupe Gallo, con la avenida de La Tijera, que ya pudimos reconstruir, así como con López Mateos y Camino Real. Es posible también gracias a los cabildos que tenemos, que al final nos ayudan a decidir el recurso público. Hemos tenido la posibilidad de sacar presupuestos con este alto sentido de responsabilidad. Yo lo que te digo, Juan José, es que nos sentimos muy orgullosos de estar Siempre Cerca y a Otro Nivel, chambeando con la gente y echándole todo el corazón”, dijo Gerardo Quirino.

Tlajo y Zapopan renuevan calle zona López Mateos (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

El alcalde de Tlajomulco afirmó que la coordinación entre municipios ha permitido impulsar proyectos de infraestructura en una de las zonas con mayor crecimiento y movilidad de la metrópoli.

Por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, destacó el trabajo conjunto entre ambos ayuntamientos para atender obras que impactan directamente en la vida diaria de quienes transitan entre los dos municipios.

“La inauguración de esta calle representa más que una obra; definitivamente representa un trabajo en equipo entre Zapopan y Tlajomulco (...) Hay algo que nos identifica mucho a Quirino y a mí: trabajar, trabajar y trabajar, pero también estar cerca de la gente. Eso es lo que permite lograr estas sinergias entre dos municipios, sin voltear a ver si es tuyo o es mío. Le entramos porque es por el bien de la ciudadanía y de todos ustedes”, expresó.

Las autoridades señalaron que la agenda metropolitana contempla continuar con proyectos de infraestructura y conectividad en corredores de alta circulación.

La obra