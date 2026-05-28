Nuevas estaciones de Mi Macro Periférico conectan Guadalajara y Tonalá

Con la puesta en operación de las estaciones Zapotlanejo y El Bethel de Mi Macro Periférico, el Gobierno de Jalisco busca fortalecer la movilidad en el oriente del Área Metropolitana de Guadalajara y ampliar la conectividad para habitantes de Guadalajara y Tonalá.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración de las estaciones El Bethel y Zapotlanejo de Mi Macro Periférico

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó la inauguración de ambas estaciones, construidas por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), como parte de una estrategia para atender el crecimiento urbano y agilizar los traslados diarios.

“Les tenemos una extraordinaria noticia. El día de hoy inauguramos dos nuevas estaciones del sistema de Mi Macro (Periférico), una aquí en Guadalajara, que se llama El Bethel, y una más en el municipio de Tonalá, que se llama Zapotlanejo”, afirmó Lemus.

El mandatario destacó que las obras representan un compromiso cumplido con habitantes de Tonalá y de la colonia Jalisco. “Esto ayuda mucho en la movilidad integral de Guadalajara, de Tonalá, y de todos los municipios”, señaló.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración de las estaciones El Bethel y Zapotlanejo de Mi Macro Periférico

La estación Zapotlanejo se ubica sobre Periférico Oriente, en el cruce con avenida Zapotlanejo, y dará servicio principalmente a colonias del oriente tonalteca, como Jalisco IV Sección. Cuenta con andén de 98 metros, sistema de recaudo, iluminación, cámaras de videovigilancia, paneles solares e internet gratuito mediante Red Jalisco.

Además, en su entorno se realizaron obras complementarias como ciclovía, banquetas, pavimentación lateral, alumbrado, cruceros seguros y semaforización.

Por su parte, la estación El Bethel se localiza sobre el Anillo Periférico Manuel Gómez Morín, a la altura de la calle Andrés Blancarte, y conectará a colonias del norte de Guadalajara como Jardines de la Barranca y El Bethel.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración de las estaciones El Bethel y Zapotlanejo de Mi Macro Periférico

El nuevo punto de conexión incluye andén de 90 metros, módulo de servicio, señalética, CCTV, paneles solares y adecuaciones peatonales para mejorar la seguridad vial de usuarios.

Durante el evento, Pablo Lemus también informó sobre el lanzamiento de nuevas tarjetas Mi Movilidad con diseño alusivo al Mundial de Futbol 2026, en las que aparecen figuras destacadas del balompié.