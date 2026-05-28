Guadalajara entrega Distintivo C a 604 empresas turísticas rumbo al Mundial 2026

Porque la hospitalidad y un buen servicio pueden marcar la diferencia en la experiencia de miles de visitantes, la Presidenta Municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, entregó el Distintivo C a 604 empresas del sector turístico como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entrega Vero Delgadillo Distintivo “C” a empresarios de Guadalajara

Para obtener esta certificación, fueron capacitadas 11 mil 926 personas trabajadoras de establecimientos turísticos con cursos especializados enfocados en fortalecer la calidad del servicio, la competitividad y la atención al visitante en Guadalajara y el Área Metropolitana.

La estrategia busca consolidar a Guadalajara como una ciudad preparada para recibir eventos internacionales de gran escala, garantizando experiencias de calidad para turistas nacionales y extranjeros.

Durante el evento, Vero Delgadillo destacó que el Mundial representa una oportunidad histórica para proyectar a Guadalajara ante el mundo y generar beneficios económicos para miles de familias tapatías.

Entrega Vero Delgadillo Distintivo “C” a empresarios de Guadalajara

“Con la entrega de este distintivo garantizamos la calidad del servicio y atención al cliente (...) quiero que este sea el mundial de las y los taxistas, que sea el mundial de las fonditas que reflejan el sabor de Guadalajara, de las abarroteras y restaurantes y meseros que brindan experiencias, el mundial de los que transportan productos y ofrecen algún servicio”, afirmó.

La alcaldesa subrayó que el legado del Mundial no sólo debe medirse en infraestructura o turismo, sino también en las oportunidades económicas y de proyección internacional que dejará para la ciudad.

“De eso se trata el Mundial, de la derrama económica que pueden generar y la proyección mundial que nos da. Ese para mí es parte del legado que nos da este gran evento internacional”, añadió.

Entrega Vero Delgadillo Distintivo “C” a empresarios de Guadalajara

El Coordinador de Desarrollo Económico, David Mendoza, informó que este año se rompió récord de empresas y comercios inscritos al programa Distintivo C, resultado de la coordinación entre autoridades municipales y estatales.

Además, resaltó la colaboración con el Gobierno de Jalisco y el municipio de Zapopan para ampliar el alcance de las capacitaciones y certificaciones en toda el Área Metropolitana y municipios cercanos, incluidos algunos Pueblos Mágicos.

Por su parte, María Plasencia explicó que el Distintivo C reconoce a empresas y prestadores de servicios turísticos que cumplen procesos de capacitación y profesionalización enfocados en brindar atención de calidad a visitantes locales, nacionales e internacionales.

Entre los negocios participantes se encuentran hoteles, restaurantes, agencias de viajes, tour operadores, balnearios y empresas de movilidad por plataforma, entre otros giros vinculados al sector turístico.

Como parte de esta estrategia integral rumbo al Mundial 2026, también se impartieron capacitaciones especializadas en prevención de la explotación sexual infantil, así como cursos sobre diversidad sexual e inclusión, reforzando el compromiso de Guadalajara con un turismo seguro, responsable e incluyente.

Entrega Vero Delgadillo Distintivo “C” a empresarios de Guadalajara

PARA SABER

Esta son algunas empresas y comercios que obtuvieron el “Distintivo C”

* Mundo Cuervo

* Hotel Real de Chapala

* Club Deportivo UdeG

* Hotel Gumon

* Restaurante los Tres Potrillos

* Terraza Ángelo

* Hotel Candlewood Sweet Guadalajara

* Cuarto de Kilo

* Tejuino Marcelino

* Camilos 333

* Cantina El Alacrán

* Hotel de Mendoza