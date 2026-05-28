Chiquilistlán instala sistema de videovigilancia con fibra óptica

El Gobierno de Chiquilistlán puso en marcha la instalación de una red de fibra óptica para operar un sistema de videovigilancia que permitirá monitorear en tiempo real distintos puntos del municipio.

En esta primera etapa fueron colocadas cinco cámaras de seguridad, aunque el proyecto contempla ampliar la cobertura hasta llegar a 16 equipos de monitoreo en una segunda fase. La inversión inicial fue de 150 mil pesos.

Álvaro González Alvarado, presidente municipal, señala que el sistema forma parte de la estrategia de modernización y fortalecimiento de la seguridad pública, con vigilancia permanente en accesos, espacios públicos y zonas consideradas estratégicas.

“Hoy damos un paso importante con la implementación de nuestro sistema C2 de videovigilancia, una herramienta tecnológica con la que fortaleceremos la seguridad y el orden en nuestro municipio. Muy pocos municipios del interior del estado cuentan ya con este tipo de tecnología, y en Chiquilistlán estamos entrando a una nueva etapa de modernización”, expone.

Instalación C2 Chiquilistlán (Gobierno Chiquilistlán)

El sistema contará con cámaras de alta definición y herramientas de detección de placas vehiculares para apoyar labores de vigilancia y prevención. Además, el municipio adelantó que el monitoreo también servirá para detectar motocicletas circulando a exceso de velocidad, especialmente cuando sean conducidas por menores de edad.

“También estaremos atentos a motocicletas circulando a exceso de velocidad, especialmente cuando se trate de menores de edad, buscando siempre prevenir situaciones que pongan en riesgo a nuestras familias. Aquí en Chiquilistlán todos nos conocemos y queremos cuidarnos entre todos”, añade González Alvarado.

La vigilancia incluirá zonas naturales y espacios públicos donde se han detectado problemas de contaminación y tiraderos clandestinos de basura.

“Además, no permitiremos que personas sigan tirando basura en nuestros espacios naturales, especialmente en zonas como La Ocotera. Quien sea sorprendido contaminando será sancionado conforme al reglamento municipal”, subraya.

Aseguró que el objetivo del proyecto es fortalecer la prevención, mejorar la vigilancia y ofrecer mayor tranquilidad a las familias de Chiquilistlán.