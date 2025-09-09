Refuerza Gobierno de Jalisco acciones para la convivencia responsable entre personas y cocodrilos en Puerto Vallarta

Con el objetivo de prevenir incidentes y al mismo tiempo fortalecer la conservación del cocodrilo de río (crocodylus acutus), el Gobierno de Jalisco llevó a cabo la Segunda Mesa de Trabajo de la Estrategia para la Convivencia Responsable Humano-Cocodrilo en el municipio de Puerto Vallarta.

SEMADET . Segunda mesa Convivencia Responsable Humano - cocodrilo (Cortesía)

El encuentro fue encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y reunió a autoridades de los tres niveles de gobierno, instituciones académicas, asociaciones civiles y representantes del sector empresarial. Durante la sesión se acordaron acciones conjuntas para reforzar la seguridad de la población y proteger a esta especie que forma parte de la biodiversidad de la región.

Entre las medidas establecidas destacan la capacitación especializada para el manejo de cocodrilos, talleres educativos, protocolos de acción interinstitucional, instalación de señalética en zonas de riesgo y monitoreo con tecnología satelital.

El Centro Universitario de la Costa (CUCOSTA), de la Universidad de Guadalajara, será responsable de elaborar un diagnóstico situacional de la especie en la región, impartir capacitaciones y difundir contenidos educativos a través de Radio Universidad. Por su parte, el Parque Estatal Estero El Salado sumará talleres dirigidos a niñas y niños mediante el programa “Vigilante del manglar”, además de brindar apoyo técnico basado en el conocimiento local de la fauna.

El Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, mediante la Dirección de Sostenibilidad y Protección Civil, reforzará los protocolos de acción en coordinación con la SEMARNAT, SEMADET y el Estero El Salado, además de impulsar campañas de difusión y atención en hoteles y áreas privadas. Asimismo, se acordó la instalación de señalética informativa en zonas de riesgo con apoyo de autoridades estatales y federales.

El Consejo Regulador Empresarial y el Corredor Empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas trabajarán de la mano con Protección Civil en la implementación de sistemas de monitoreo satelital. En tanto, la SEMARNAT elaborará un documento técnico con los procesos de autorización para la captura y colecta científica, ampliando el alcance de esta estrategia hacia otros municipios costeros de Jalisco y Nayarit.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos también participará en la vigilancia en hoteles y en la instalación de señalización en puntos identificados como de riesgo. Al esfuerzo se sumaron actores como la Asociación de Residentes de Marina Vallarta, el Acuario Michin, un campamento de Tortuga Marina de la CONANP, así como la organización Movimiento con Cocodrilos, entre otros.

Durante la jornada se reafirmaron los ejes estratégicos de la estrategia: vinculación, educación, comunicación, prevención y vigilancia, con la meta de generar un cambio en la percepción social sobre la relación entre las personas y los cocodrilos.

Este trabajo colaborativo permitirá avanzar hacia una convivencia responsable, garantizando la seguridad tanto de la población y los turistas como de la fauna silvestre que habita en Puerto Vallarta y sus alrededores.