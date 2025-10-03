Inaugura Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, la 60ª edición de las Fiestas de Octubre 2025

Para celebrar al estilo Jalisco la identidad que caracteriza al estado más mexicano, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, inauguró la 60ª edición de las Fiestas de Octubre 2025, en el municipio de Zapopan.

Inauguran la 60ª edición de las Fiestas de Octubre 2025 (ALICIA REYES)

Se realizó la presentación del Pabellón “El Alma del Mundial”, la primera actividad oficial rumbo a la fiesta futbolera más importante del mundo, y el lanzamiento del balón oficial del Mundial de Fútbol 2026, que pone a Jalisco, una vez más, en el contexto internacional.

La edición 2025 de Fiestas de Octubre se llevará a cabo del 3 de octubre al 4 de noviembre en el Auditorio Benito Juárez en Zapopan, Jalisco, y se espera una afluencia superior a 1.1 millones de personas.

El Gobernador, Pablo Lemus, dijo sentirse orgulloso de presentar una nueva cara de las Fiestas de Octubre al estilo Jalisco, con mejores atracciones, gastronomía, entretenimiento y artistas, quienes presentarán conciertos de primer nivel en el Auditorio Benito Juárez.

Destacó las acciones de renovación en el recinto, realizadas por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), con una inversión de 350 millones de pesos en dos etapas de ejecución. La primera etapa, ya concluida, contempló la rehabilitación de la explanada principal.

“Quería que en estas Fiestas de Octubre se recuperara ese ambiente familiar (...), y quisimos regresar a ese sentido de familia, de niñas, de niños y, sobre todo, de un gran orgullo y dignidad por Jalisco a las fiestas”, afirmó el mandatario estatal.

“¿Qué es lo que estamos buscando? Mejorar los ingresos, mejorar el auditorio, hacerlo más cómodo, mejorar la acústica, cambiar el techo y cambiar la imagen”, enfatizó el Gobernador.

Lemus Navarro destacó el trabajo coordinado con Jurgen Maika, Director de FIFA México, para la instalación del Pabellón “El Alma del Mundial”, en estas Fiestas de Octubre 2025.

El pabellón, de acceso gratuito, contará con un área de exposición, memorabilia de los Mundiales en México, información sobre jugadores mexicanos y jaliscienses, así como actividades para que las y los visitantes se emocionen con el espíritu mundialista.

En el arranque de las Fiestas de Octubre también se realizó un homenaje a ex futbolistas jaliscienses que representaron a México en un Mundial de Fútbol, un hecho que llenó de orgullo al Gobernador por la oportunidad de distinguir a deportistas que marcaron una generación.

Entre los jugadores homenajeados estuvieron presentes los ex futbolistas Ignacio “El Cuate” Calderón, Javier Valdivia, Isidoro Díaz, Javier “Chícharo” Hernandez Gutiérrez, Fernando Quirarte, así como familiares de los ex jugadores Guillermo “El Campeón” Hernández, quien no asistió por cuestiones de salud, y de Alberto Onofre, fallecido en enero.

“Estoy emocionado de haber entregado estos reconocimientos a las leyendas del fútbol. Gente que admiro, gente que quiero, que conozco de toda mi vida”, destacó Pablo Lemus.

El Gobernador reiteró que junto con las Fiestas de Octubre, Jalisco se prepara para realizar más eventos de talla internacional que pondrán muy en alto el nombre del estado.

Señaló que realizan diversas obras en puntos importantes del Área Metropolitana de Guadalajara, como la renovación de la carretera a Chapala, las obras para la nueva Línea 5 del transporte público, con un sistema de electromovilidad que conectará el aeropuerto tapatío con el estadio Guadalajara.

También destacó las obras de mejoramiento en el Centro Histórico que albergará el festival de esta fiesta mundialista, que será polo de atracción de visitantes y derrama económica.

Lorena Martínez Ramírez, Directora General de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, afirmó que Fiestas de Octubre 2025 ofrecerá la mejor experiencia que otras ediciones hayan podido ofrecer.

Destacó que se hizo una renovación total de la Canica Azul, regresarán stands de restaurantes tradicionales, y que habrá más de 400 expositores.

“Queremos invitarlos todos los días a partir del día de hoy, del 3 de octubre al 4 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar abiertos para brindarle a la gente lo mejor”, dijo Martínez Ramírez.

Jurgen Maika, Director de FIFA México, resaltó el amor y cariño que FIFA tiene al país, y por ello decidió que fuera Jalisco, como una de las 3 sedes nacionales del Mundial de Fútbol 2026, donde se presente este pabellón y el balón oficial.

“El fútbol no solo se juega en la cancha, también se vive en la memoria colectiva, en la cultura y la identidad de toda nuestra gente. Al igual que estas fiestas, el fútbol es pasión, alegría, unión, orgullo que trasciende fronteras”, dijo.

Jurgen Maika recordó que tan solo faltan 36 semanas para que se vuelva a rotar el balón en una Copa Mundial.

“México será el primer país en la historia en albergar tres mundiales, y Jalisco, será nuevamente protagonista en esta gran historia”, agregó.

Mauro Garza Marín, Coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico, destacó que las Fiestas de Octubre 2025 y el Pabellón “El Alma del Mundial”, son una muestra del nivel de crecimiento que está teniendo Jalisco en materia económica vinculado con el desarrollo social.

“Realmente eso es lo que estamos trabajando, el entretenimiento como espacio de unión familiar, como espacio de diversión y también como un espacio de motor económico para nuestro Estado”, indicó Garza Marín.

Las Fiestas de Octubre 2025 contarán con 33 días de actividades enfocadas en la diversión de toda la familia, con una experiencia gastronómica que trae de vuelta los tradicionales platillos jaliscienses.

La Canica Azul, espacio dedicado a las niñas y los niños, tendrá una temática que honra los dulces típicos de nuestro país.

El escenario del Foro Principal será el más grande de la historia de las fiestas, listo para una experiencia visual y sonora que dejará maravillados a las y los asistentes.

Para celebrar al estilo Jalisco, esta edición recupera la esencia del estado a través de un concepto escenográfico en los pasillos del Auditorio Benito Juárez, destacando elementos identitarios de las 12 regiones, que crean un escenario perfecto para fotografías.

Las niñas y los niños tienen un espacio especial en las Fiestas de Octubre, uno de los atractivos es la cartelera infantil, que incluirá shows completamente gratis con el boleto de entrada en los fines de semana, para disfrutar un espectáculo en familia.

En colaboración con la Secretaría de Cultura de Jalisco, el día 27 de octubre a las 19:00 horas, en el Foro Principal se presentará el Homenaje al músico tapatío, Marco Antonio Muñíz Vega, un espectáculo musical con la participación de varios artistas en escena interpretando los éxitos del compositor.

En el Pabellón “El Alma del Mundial”, habrá dos conferencias, también totalmente gratuitas con la admisión general, en las que los asistentes podrán convivir con ex futbolistas que defendieron en la cancha la camiseta de la Selección Mexicana.

Dentro de la cartelera infantil destacan las obras de teatro musicales de Shrek y Frida Kahlo, así como diferentes espectáculos en colaboración con Cultura Zapopan.

Los boletos de admisión general y los boletos para conciertos con zonas preferentes se podrán adquirir en taquilla del Auditorio Benito Juárez. En la plataforma en línea de Ticketmaster, se podrán adquirir boletos para conciertos con zonas preferentes y accesos generales a la feria (sujetos a disponibilidad).

PARA SABER

● La edición 2025 de las Fiestas de Octubre regresará a la identidad de las fiestas del pueblo jalisciense. Su primera edición se celebró en 1965.

● Se tendrá un horario de 10:00 a 00:00 horas, con terrazas abiertas hasta las 3:00 horas.

● El costo de la entrada general será de 60 pesos, mientras que el ingreso con descuento para personas adultas mayores y estudiantes, niñas y niños menores de 12 años será de 30 pesos. La venta de boletos iniciará el 18 de agosto, en Ticketmaster.

● La Canica Azul tendrá un costo general de 50 pesos general, así como 40 pesos para estudiantes, menores de edad tres años entrarán gratis. Los boletos de acceso y para conciertos estarán disponibles próximamente.

● Las Fiestas de Octubre son organizadas por la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AEEJ), dependencia estatal que estará encargada de darle a las y los jaliscienses la mejor fiesta mexicana.

● Para más información, pueden consultarse en las redes sociales oficiales de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y Fiestas de Octubre, así como el sitio web:

fiestasdeoctubre.jalisco.gob.mx