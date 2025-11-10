Lanza Ciudad Creativa Digital Jalisco el programa “Ciudad Creativa Conecta” para impulsar el talento latinoamericano

Ciudad Creativa Digital Jalisco (CCD Jalisco) anunció el lanzamiento de “Ciudad Creativa Conecta”, un programa innovador y completamente gratuito que busca impulsar a ilustradores, animadores y creativos latinoamericanos hacia el escenario internacional.

La iniciativa se llevará a cabo del 11 al 14 de noviembre y está diseñada para brindar herramientas, conocimientos y redes de contacto que permitan transformar la pasión artística en una carrera profesional sostenible.

El programa ofrece una experiencia híbrida, combinando actividades en línea durante toda la semana —con clases maestras, talleres y mentorías— y jornadas presenciales los días 12 y 13 de noviembre en las instalaciones de Ciudad Creativa Digital, en Guadalajara.

Durante estos encuentros, los participantes podrán interactuar directamente con artistas reconocidos, líderes de estudios y mentores internacionales, además de participar en revisiones de portafolios y sesiones de networking de alto nivel.

“Ciudad Creativa Conecta” está estructurado en dos pilares: Formación y Vinculación Lúdica, con dinámicas participativas para quienes inician en la industria, y Mentorías y Revisión de Portafolios, donde expertos ofrecerán retroalimentación personalizada y orientación estratégica para fortalecer la proyección profesional.

La convocatoria está abierta a estudiantes y profesionales de carreras relacionadas con animación, cine, ilustración, diseño, artes visuales, comunicación y escritura creativa.

“En Ciudad Creativa Digital Jalisco estamos firmemente comprometidos con el desarrollo y la proyección del talento latinoamericano. ‘Ciudad Creativa Conecta’ es una plataforma donde la creatividad se encuentra con la oportunidad y la innovación”, destacó Alfredo Aceves, director de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales.

La participación es gratuita y los interesados pueden registrarse en:

www.ccdconecta.com/inscríbete