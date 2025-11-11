Gobierno de Jalisco entrega más de 148.8 millones de pesos a 591 empresas para fortalecer la economía estatal

Como parte de los programas públicos implementados en 2025 para impulsar la inversión, la generación de empleo y el fortalecimiento de los distintos sectores económicos, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), entregó 148.8 millones de pesos en apoyos económicos a 591 empresas de todo el estado.

De acuerdo con la dependencia, el 51 por ciento de los recursos se distribuyó en municipios del interior del estado, con el objetivo de extender las oportunidades de crecimiento más allá del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y fomentar el desarrollo en las doce regiones de Jalisco.

En materia de igualdad, el 43 por ciento de los apoyos fue destinado a empresas encabezadas por mujeres, lo que refleja un avance en la incorporación de la perspectiva de género dentro de las políticas públicas de desarrollo económico.

“El Gobernador fue muy claro desde el inicio: el desarrollo es para todas y todos, y no solo para la zona metropolitana. Por eso trabajamos con un enfoque claro en las regiones del interior del estado”, señaló Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico.

Los recursos fueron dirigidos a áreas estratégicas que fortalecen la economía jalisciense, como el impulso al comercio exterior, el talento artesanal, el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), la atracción de inversión, la generación de empleo y la formación de talento especializado, incluyendo la contratación de aprendices y recién egresados.

“Logramos que el 51 por ciento de los recursos se destinara al interior del estado gracias a la cercanía con las industrias y las regiones. Realizamos una reingeniería de los programas públicos, priorizando la capacitación, el acompañamiento y el seguimiento para medir su efectividad”, destacó Cindy Blanco Ochoa, titular de SEDECO.

La Secretaría impulsa además una agenda económica con perspectiva de género, orientada a garantizar más oportunidades para las mujeres y promover su liderazgo dentro del ecosistema empresarial jalisciense.

Parte de los 148.8 millones de pesos se destinó también a negocios que enfrentaron contingencias derivadas de hechos de violencia en municipios como Encarnación de Díaz, Teocaltiche, Teuchitlán y Villa Hidalgo, así como inundaciones en Tototlán y afectaciones al comercio en los centros históricos de Guadalajara y Zapopan.

Estas acciones se implementaron con una visión integral que combina créditos, financiamiento y programas de capacitación, con el objetivo de ayudar a las empresas a recuperarse, proteger los empleos y sostener la economía local.

El Gobierno de Jalisco y SEDECO reiteraron su compromiso de fortalecer los programas públicos enfocados en impulsar a las empresas locales, proteger el empleo y promover un desarrollo equilibrado en todas las regiones del estado, manteniendo el dinamismo de la economía jalisciense.