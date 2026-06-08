Lanzan en Jalisco aplicación con inteligencia artificial para prevenir el abuso sexual infantil

Jalisco se sumó al lanzamiento de “VigIA”, una aplicación móvil impulsada por la asociación civil ILAS A.C. y la agencia creativa MADE Group, que utiliza inteligencia artificial para prevenir, detectar y emitir alertas sobre posibles situaciones de abuso sexual infantil.

La presentación de la plataforma se realizó en Puerto Vallarta, donde se explicó que la herramienta funciona como un sistema de monitoreo inteligente capaz de identificar patrones de riesgo, frases de manipulación o conductas inapropiadas en entornos digitales y físicos de niñas, niños y adolescentes.

A través de un mensaje audiovisual, el gobernador Pablo Lemus Navarro respaldó la iniciativa y reiteró el compromiso de su administración para combatir la violencia contra la infancia.

“Vamos a ser extraordinariamente severos contra quien atente contra nuestras niñas y nuestros niños”, afirmó el mandatario, quien destacó la importancia de fortalecer las acciones de protección ante la realización de eventos masivos internacionales como el Mundial de Futbol 2026.

De acuerdo con sus desarrolladores, cuando la aplicación detecta señales de alerta, el sistema puede grabar, transcribir y enviar notificaciones inmediatas a padres, madres o tutores mediante mensajes SMS, con el objetivo de facilitar una intervención temprana y generar evidencia digital de los hechos.

Arlette Chapoy Gómez, directora de Fondos del Sistema DIF Jalisco, señaló que las instituciones públicas acompañarán esta estrategia para construir una ruta integral de prevención, detección y atención a víctimas.

Por su parte, Dafna Viniegra, cofundadora y presidenta de ILAS A.C., explicó que la aplicación surge de la necesidad de cambiar el modelo de actuación frente al abuso infantil.

“No podemos seguir llegando cuando el daño ya ocurrió. Necesitamos construir una cultura donde proteger a la infancia sea una responsabilidad compartida”, expresó.

Los impulsores del proyecto indicaron que “VigIA” inicia una primera etapa de implementación y desarrollo, por lo que su crecimiento dependerá de la participación de familias, organizaciones civiles, empresas y autoridades, con el objetivo de fortalecer una red de protección para la niñez y visibilizar una problemática que, señalaron, con frecuencia permanece oculta por el miedo o el silencio.