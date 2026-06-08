Supera expectativas patio para plataformas en el Aeropuerto de Guadalajara

El patio para vehículos de plataformas digitales del Aeropuerto Internacional de Guadalajara registró mil 494 viajes durante sus primeros tres días de funcionamiento, una cifra que superó las proyecciones previstas para el arranque de este nuevo servicio.

El espacio fue habilitado para ordenar y agilizar el servicio de transporte por aplicación para las personas usuarias que llegan a la terminal aérea. Como parte de la operación, los pasajeros cuentan con un servicio gratuito de traslado que conecta el aeropuerto con el patio mediante unidades que circulan con una frecuencia aproximada de cinco minutos.

De acuerdo con las cifras reportadas, mil 91 viajes se realizaron a través de Uber, 388 mediante DiDi y 15 por InDriver. Además, el 70 por ciento de los servicios, equivalente a mil 31 viajes, correspondió a solicitudes realizadas previamente en las plataformas digitales, mientras que los 463 restantes fueron contratados una vez que los usuarios llegaron al sitio.

Las autoridades informaron que, para agilizar el ingreso, los conductores únicamente deben acreditar que cuentan con un viaje solicitado a través de alguna de las aplicaciones autorizadas.

El acceso está restringido a vehículos de Uber, DiDi e InDriver, y su permanencia dentro de las instalaciones no puede exceder los 15 minutos.

El patio tiene capacidad para recibir simultáneamente a más de 60 vehículos y cuenta con servicios como sanitarios, bebederos, puertos de carga USB, conexión Wi-Fi gratuita y sistema de videovigilancia permanente.

El traslado gratuito entre la terminal aérea y el patio es operado por SITEUR mediante unidades totalmente eléctricas equipadas con aire acondicionado, espacio para equipaje y accesibilidad universal, las cuales parten desde la zona de llegadas internacionales del aeropuerto.