Puente Amado Nervo registra 80% de avance: SICT

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó del avance en la construcción del Puente “Amado Nervo” para conectar a Bahía de Banderas, Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco, en beneficio de 500 mil habitantes de ambos estados.

Esta obra, para la que se destinaron 930 millones de pesos, registra ya un 80 por ciento en la edificación de 800 metros de longitud, así como 1.22 kilómetros de vialidades de acceso, cada una con tres carriles por sentido.

El puente reducirá los tiempos de traslado hasta en 25 minutos, a favor de una circulación más eficiente y segura, por ello representa una solución estratégica para fortalecer la conectividad regional, reducir la congestión vehicular y disminuir las emisiones contaminantes derivadas del tráfico.

Puente Amado Nervo

Esta obra se consolida como uno de los proyectos relevantes del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025–2030, cuyo objetivo es desarrollar infraestructura que promueva la inclusión social, la sostenibilidad y el desarrollo equilibrado del territorio.