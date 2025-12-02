Anuncia SICyT llegada de la institución francesa École 42 a Jalisco

Para impulsar la educación técnica en programación de alta gama en el estado y avanzar en la consolidación de Jalisco como un hub de talento tecnológico, Horacio Fernández Castillo, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), anunció una alianza para establecer un campus de la reconocida institución francesa École 42 en Ciudad Creativa Digital (CCD).

Anuncian una alianza para establecer un campus de la reconocida institución francesa École 42 en Ciudad Creativa Digital (CCD)

“École 42 no es solo una escuela, es una metodología que produce el talento más demandado a nivel mundial. Al establecer su Campus en nuestras instalaciones de PLAi, estamos haciendo una inversión directa en el capital humano que detonará emprendimientos sólidos y de alto impacto, garantizando la competitividad de Jalisco en la industria tecnológica global”, explicó Horacio Fernández.

La Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo (PLAi), el Fideicomiso Ciudad Creativa Digital (FCCD), y el Instituto COINCyDES, A.C., formalizaron la colaboración mediante la firma de un Memorándum de Entendimiento.

“Al tener en Ciudad Creativa Digital, esta escuela, definitivamente estaríamos ofreciendo tanto el Gobierno de Jalisco como el sector privado de Jalisco, una oferta para los jóvenes donde puedan estudiar la gran aventura de la codificación moderna, porque se están rompiendo todos los cánones en materia de esquemas de cómo se estudia en las universidades” comentó César de Anda, Presidente de COINCyDES.

École 42 es conocida a nivel mundial por su metodología disruptiva, la cual prescinde de profesores y utiliza un sistema de aprendizaje basado en proyectos entre pares (peer-to-peer learning), enfocado en formar a programadores de élite.

Se espera que la operación del Campus de École 42 en las instalaciones de PLAi no solo desarrolle talento técnico de alto nivel, sino que también genere emprendimientos sólidos y de impacto, fortaleciendo la vinculación productiva con los ecosistemas de innovación local e internacional.

“Celebro que en Ciudad Creativa Digital, particularmente en el Piso 3 de PLAi, recibamos al primer campus de Ecole 42, con más de 150 estudiantes al tiempo, todos especializados en el área de informática, una de los sectores en los que PLAi ha desarrollado más de 100 programas educativos”, destacó Carlos Bañuelos Director General de PLAi.

Alfredo Aceves Fernández, Director de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales de Jalisco, dijo que la alianza es un hito que marca la pauta para la formación de capital humano de alto valor y el crecimiento exponencial del sector tecnológico.

“ Lo que sí les puedo decir es que, verdaderamente, hoy estamos haciendo una alianza trascendental para cubrir la gran demanda que tienen las empresas de personas especializadas en el ramo de la programación y, también decirlo, personas que en un futuro, seguramente, nos van a abrir brecha en el mercado de empresas del ramo tecnológico”, puntualizó Alfredo Aceves.

Este acuerdo subraya el compromiso de las instituciones de Jalisco por fomentar el conocimiento y las buenas prácticas en innovación y emprendimiento, buscando directamente el crecimiento y el bienestar social a través del desarrollo de capacidades tecnológicas de vanguardia.

El Campus de École 42 será un detonante clave para la cultura de la innovación en Jalisco, preparando a las nuevas generaciones para las demandas de la industria tecnológica global.

PARA SABER

École 42 es una red de escuelas de informática gratuitas y sin profesores, que utiliza una metodología de aprendizaje basada en proyectos y colaboración entre pares.

La escuela, fundada en París en 2013, está abierta las 24 horas del día, y los estudiantes aprenden a resolver problemas de forma autónoma y en equipo.