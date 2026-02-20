Innovar con propósito: estrategia, cultura y sostenibilidad en el mundo empresarial

La innovación como motor de cambio organizacional encuentra en Ale Campos y su firma The Possible Place un ejemplo de cómo el emprendimiento puede trascender el ámbito empresarial para convertirse en una propuesta transformadora con impacto humano, estratégico y social.

Ale Campos y su firma The Possible Place

En entrevista, la fundadora y CEO comparte la visión que ha consolidado a su empresa como referente en innovación estratégica, al diseñar modelos que convierten los retos complejos de las organizaciones en rutas claras de crecimiento y valor sostenible.

Su enfoque parte de una premisa esencial: escuchar antes de proponer. “En The Possible Place creemos que cada proyecto empieza por entender profundamente los retos y oportunidades de nuestros clientes”, explica Campos, al destacar que la firma se involucra en cada proceso como si fuera propio para generar soluciones que transformen de fondo los negocios.

Este modelo ha permitido colaborar con compañías globales como Grupo Bimbo, Grupo Herdez y Merz Aesthetics, demostrando que la innovación puede desarrollarse en cualquier industria cuando existe estructura, claridad y acompañamiento estratégico.

Desde una perspectiva integral, la firma impulsa procesos que integran personas, experiencias, comunidades, datos e inteligencia artificial en una misma lógica operativa, con el objetivo de construir arquitecturas empresariales con visión de largo plazo.

Su metodología parte de una “pregunta compleja” que identifica desafíos reales y despliega un modelo en cuatro fases —exploración, definición, generación de valor e implementación— que convierte problemas abstractos en estrategias concretas de crecimiento.

Sin embargo, para Campos el eje de toda transformación es humano: ningún proceso innovador puede sostenerse si no se fortalecen las capacidades de los equipos. Por ello, sus proyectos promueven liderazgo, pensamiento estratégico, experimentación y entornos psicológicamente seguros donde las personas puedan cuestionar y aprender.

En el plano operativo, la firma desarrolla ecosistemas que conectan experiencias físicas y digitales, generando información en tiempo real a través de su sistema Data Spine, que permite visualizar indicadores clave para la toma de decisiones estratégicas.

La gestión del riesgo también ocupa un papel central, pues innovar implica navegar la incertidumbre con claridad y experiencia, un proceso que la empresaria compara con la labor de un capitán que guía su embarcación en aguas complejas.

El trabajo de la consultora se desarrolla bajo un enfoque de cocreación con los equipos internos de las empresas, buscando no solo entregar soluciones, sino instalar capacidades permanentes como la adaptabilidad organizacional y la cultura de mejora continua. A ello se suma un compromiso con el impacto social y ambiental mediante proyectos que promueven energía limpia y economía circular, donde la rentabilidad y la responsabilidad avanzan de forma conjunta.

Para Ale Campos, la tecnología solo adquiere sentido cuando responde a una estrategia centrada en las personas, y en un contexto global marcado por cambios acelerados, su propuesta apunta a algo más profundo: ayudar a las organizaciones no solo a adaptarse, sino a liderar el cambio desde sistemas sólidos, conscientes y coherentes.

La trayectoria de la emprendedora refleja así el valor del liderazgo visionario en el ámbito empresarial contemporáneo, al demostrar que la innovación estratégica, cuando se construye con enfoque humano y pensamiento estructurado, puede convertirse en una herramienta decisiva para transformar organizaciones y generar impacto sostenible.

The Possible Place

Firma boutique de innovación estratégica, ha desafiado por 10 años lo convencional, diseña y ejecuta proyectos a la medida para empresas nacionales e internacionales, integrando metodologías ágiles, equipos multidisciplinarios y tecnologías emergentes para transformar industrias y generar impacto real en negocios, personas y sociedad.

