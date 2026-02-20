Jalisco fortalece su proyección turística internacional con crecimiento en visitantes y derrama económica

Para consolidarse como un destino turístico de proyección internacional y fortalecer su competitividad, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal), presentó los resultados de su estrategia de promoción en el extranjero, el cierre de indicadores de 2025 y el desempeño del sector durante enero de 2026.

Jalisco se consolida como destino líder en México y América Latina

Las autoridades destacaron un crecimiento sostenido en visitantes, derrama económica, conectividad aérea e inversión hotelera, así como una agenda de promoción y eventos para fortalecer la presencia del estado en mercados internacionales.

El estado cerró 2025 con 33.9 millones de visitantes, lo que representa un incremento de 3 por ciento respecto a 2024, además de una derrama económica de 76.6 mil millones de pesos. La titular de la dependencia, Michelle Fridman Hirsch, subrayó que, pese a ser un periodo complejo para la mayoría de los destinos turísticos, Jalisco reportó resultados positivos en todos los indicadores, incluido un crecimiento de 1 por ciento en la derrama económica y un aumento de 2 por ciento en la ocupación hotelera, que alcanzó un promedio estatal de 58 por ciento. Destacaron niveles de ocupación de 62 por ciento en Guadalajara y 71 por ciento en Puerto Vallarta.

En materia de conectividad aérea, el estado movilizó 25.6 millones de pasajeros durante 2025, un incremento de 4 por ciento respecto al año previo, con 18.7 millones en Guadalajara y 7 millones en Puerto Vallarta. El Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Mauro Garza Marín, destacó la expansión del aeropuerto tapatío por parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico, que registró cerca de 19 millones de pasajeros y prevé superar los 20 millones este año. A ello se suma la ampliación del aeropuerto de Puerto Vallarta con una segunda terminal y el desarrollo de infraestructura en Costalegre, proyectos que fortalecen la conectividad turística y de negocios.

La estrategia de promoción internacional también ha sido clave en el posicionamiento del estado. Durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 en Madrid, la delegación jalisciense concretó 803 reuniones de negocio y realizó 14 eventos institucionales. Asimismo, la gira en el Reino Unido consolidó al mercado británico como el principal emisor europeo de turistas hacia el estado, mientras que nuevas conexiones aéreas con Canadá, la ruta Guadalajara–Medellín y el próximo chárter entre Varsovia y Puerto Vallarta buscan diversificar los mercados y recuperar el turismo europeo.

En cuanto al desempeño más reciente, Jalisco recibió en enero de 2026 un total de 2.8 millones de visitantes, lo que representa un aumento de 3.8 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, con una derrama económica cercana a 7 mil millones de pesos y un crecimiento de 3.3 por ciento en la movilización aérea.

Además, el estado prepara una intensa agenda de promoción y eventos turísticos, deportivos y de negocios, junto con la llegada de encuentros internacionales y el impulso de nuevas rutas turísticas como la del Tequila y la de Los Altos, acciones con las que el gobierno estatal busca mantener la tendencia de crecimiento, atraer inversión y consolidar a Jalisco como uno de los destinos más importantes de México y América Latina.