Pone en marcha IPEJAL nueva unidad de hemodiálisis en UNIMEF Fray Antonio Alcalde

Hay nuevos equipos de hemodiálisis en la UNIMEF Fray Antonio Alcalde

El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) anunció que puso en operaciones la nueva Unidad de Hemodiálisis en la Unidad Médico Familiar (UNIMEF) Fray Antonio Alcalde.

El IPEJAL dijo que la nueva unidad se suma al espacio existente en la UNIMEF Los Olivos y que, en conjunto, cuentan con 24 equipos de hemodiálisis, habilitados para atender a más de 200 pacientes nefrópatas, con un promedio de 2 mil 229 sesiones de hemodiálisis al mes.

Agregó que “el objetivo es proveer servicios de hemodiálisis de alta calidad, seguros y centrados en las necesidades de las y los pacientes con enfermedad renal crónica, respetando las normativas sanitarias mexicanas y promoviendo el cuidado integral mediante atención médica especializada”.

Aseguró que ambos espacios de atención cuentan con equipo de primer nivel en el área de sesiones y en los consultorios de nefrología, así como en toda la infraestructura necesaria para el tratamiento de agua de ósmosis inversa, aislado con filtro, sanitario exclusivo para pacientes nefrópatas, entre otras acciones.

Agregó que cuenta con un equipo de médicos generales, enfermería especializada en hemodiálisis, nefrólogos, nutriólogos y personal capacitado en el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos.

Resaltó que “con la apertura de esta Unidad de Hemodiálisis, el IPEJAL avanza en su compromiso por brindar servicio médico de calidad, más cercano y a la altura de las necesidades de las y los jubilados, pensionados y toda su población beneficiaria”.

UBICACIONES DE LAS UNIDADES DE HEMODIÁLISIS

Las Unidades de Hemodiálisis del IPEJAL se encuentran ubicadas en:

UNIMEF Los Olivos

Avenida Federalistas #1299, Col. Colinas del Rey.

Teléfono 3332-08-0340, extensión 2754, en un horario de atención de 7:00 a 15:00 horas.

UNIMEF Fray Antonio Alcalde

Calle Durango #1130, Colonia. Observatorio (frente al edificio central del IPEJAL)

Teléfono: 3332-08-0340 extensiones. 3031 y 3048, en un horario de atención de 7:00 a 15:00 horas.