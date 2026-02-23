Menopausia sin miedo: el poder de una buena alimentación

El cuerpo humano es una obra maestra de anatomía y fisiología: asombroso, complejo y siempre sorprendente.

En la mujer, esa complejidad se manifiesta de forma particular, porque los procesos hormonales y emocionales se entrelazan y marcan ritmos distintos en cada etapa de la vida. Un día puede sentirse gris y al siguiente lleno de color; comprender estas variaciones requiere tiempo, información y acompañamiento familiar y profesión

¿Qué es la menopausia y por qué genera inquietud?

La menopausia marca el cese permanente de la capacidad reproductiva femenina. Suele ocurrir entre los 45 y 55 años, aunque hay variaciones individuales, y se confirma tras 12 meses sin menstruación. En ese momento los ovarios dejan de liberar óvulos y disminuyen los niveles de estrógeno y progesterona.

Muchas mujeres llegan a esta etapa con temor, alimentado por mitos y comentarios como “ya no podrás bajar de peso”, “te volverás muy intensa” o “perderás la cabeza”. Esos prejuicios aumentan la ansiedad y dificultan afrontar la transición con información y serenidad.

Cambios físicos y emocionales

El inicio de la menopausia trae cambios notables: la percepción del propio cuerpo, el estado de ánimo y las relaciones sociales pueden transformarse. Las hormonas regulan el crecimiento, el metabolismo, la función sexual y reproductiva; cuando su producción se altera, también se afectan el sueño, el estado de ánimo y la salud ósea.

Entre las consecuencias a largo plazo se encuentran la pérdida de masa ósea (osteoporosis), mayor riesgo cardiovascular, alteraciones en el colesterol y la glucosa, insomnio, infecciones urinarias, aumento de peso y cambios bruscos de humor.

El papel clave de la alimentación

La nutrición es una herramienta fundamental para mitigar muchos de los síntomas asociados a la menopausia. La disminución de estrógenos puede modificar la composición corporal, favorecer la redistribución de grasa y ralentizar el metabolismo, por lo que una estrategia alimentaria adecuada ayuda a mantener energía, ánimo y salud metabólica.

Aliemntación

Pautas nutricionales recomendadas

Calcio y vitamina D : refuerzan huesos y músculos; su combinación mejora la absorción.

: refuerzan huesos y músculos; su combinación mejora la absorción. Proteínas de calidad : priorizar pescados, huevos y aves para conservar la masa muscular.

: priorizar pescados, huevos y aves para conservar la masa muscular. Grasas saludables : omega‑3 y monoinsaturadas (aguacate, aceite de oliva, semillas) benefician la salud cerebral y cardiovascular, reducen inflamación y favorecen la saciedad.

: omega‑3 y monoinsaturadas (aguacate, aceite de oliva, semillas) benefician la salud cerebral y cardiovascular, reducen inflamación y favorecen la saciedad. Fibra : frutas, verduras, cereales integrales y leguminosas ayudan a regular colesterol, glucosa y tránsito intestinal.

: frutas, verduras, cereales integrales y leguminosas ayudan a regular colesterol, glucosa y tránsito intestinal. Hidratación : 2 a 3 litros de agua al día favorecen la motilidad intestinal y el bienestar general.

: 2 a 3 litros de agua al día favorecen la motilidad intestinal y el bienestar general. Fitoestrógenos: alimentos como soja, linaza y garbanzos pueden ayudar a disminuir bochornos en algunas mujeres.

Alimentos para limitar

Reducir azúcares refinados, ultra procesados, sal, alcohol y exceso de cafeína, ya que pueden intensificar síntomas como sudoraciones, alteraciones del ánimo y problemas metabólicos.

Individualizar el plan y buscar apoyo profesional

Una dieta balanceada y suficiente es la base, pero cada mujer es única. Es imprescindible realizar chequeos médicos para identificar deficiencias, interacciones con medicamentos o condiciones que requieran un plan personalizado y seguimiento nutricional o farmacológico. Los suplementos pueden ser útiles, pero siempre bajo supervisión profesional.

La menopausia no es un final, sino el inicio de una nueva etapa que invita al cuidado consciente del cuerpo y la mente. Con información, acompañamiento y hábitos saludables —alimentación adecuada, actividad física y apoyo emocional— es posible transitarla con calidad de vida. Acompañemos a las mujeres de nuestras familias con respeto, escucha y soluciones prácticas.

*Gabriela Elortegui / UNIVA